Skulle man gjort det samme i Norge som i British Columbia i Canada, der det går mot forbud mot oppdrett i åpne merder, kunne det kostet 70 milliarder kroner.

Robert Eriksson, daglig leder i Sjømatbedriftene, har imidlertid lite tro på å gå samme vei som i Canada, med pisk og forbud. Han tar til orde for gode incentiver for å gå fra åpne til lukkede merder, slik at flere vil satse på det og at det etableres en leverandørindustri.

Dagligvarekjeden Holdbart soper inn penger på billigmat i dyrtid. Selskapet har spesialisert seg på videresalg av overskuddsmat, og i fjor fikk det et overskudd på 20 millioner kroner.

Dermed har selskapet tjent over 90 millioner kroner siden oppstarten for ni år siden. Kjeden teller nå 17 butikker, og etter planen skal tre nye Holdbart-butikker åpnes før nyttår.

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets, vil ikke utelukke at det kommer et rentekutt før årsslutt etter de positive inflasjonstallene onsdag. Likevel heller hun mest mot et kutt i mars.

Inflasjonen i Norge falt mer enn ventet i juni, fra 3 prosent i mai til 2,6 prosent. Fallet i kjerneinflasjonen til 3,4 prosent var også større enn ventet. Konsensus var på 3,6 prosent.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om jakten i strandsonen. Aftenposten ble invitert av Rødt til å se på de angivelig skrekkelige strandforholdene i Oslo øst.

Utstyrt med verktøy til å klippe over de største kjettinger og låser, saumfarte de området. Ikke et eneste stengsel holder publikum unna strendene. En skikkelig flause for Rødt, og en munter sak for Aftenposten, skriver Hegnar.

Finanskalender

Resultat pr. 2. kv.:

Akastor: Kl. 07.00, webcast kl. 15.00

Europris: Kl. 07.00, hos DNB Markets kl. 08.30, webcast

Kitron: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Public Property Invest: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

DNB: Kl. 07.30, hovedkontoret kl. 09.30, webcast, tlf kl. 13.30

Bonheur: Kl. 08.00, webcast/tlf kl. 09.00

Stolt-Nielsen: Kl. 08.15, webcast kl. 15.00

Makro:

Kina: Nye banklån og M2 juni

Tyskland: Inflasjon juni endelig, kl. 08.00

UK: BNP mai, kl. 08.00

UK: Industriproduksjon mai, kl. 08.00

USA: Inflasjon juni, kl. 14.30

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14.30

Annet:

Salmones Camanchaca: Ekstraordinær generalforsamling

Vår Energi: Driftsoppdatering 2. kv., kl. 07.00

IEA: Månedsrapport, kl. 10.00

Utenlandske:

Tryg