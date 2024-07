Petter Stordalens hotellomsetning har på fem år vokst fra 11 til 18 milliarder kroner. Han sier Strawberry Hotels oppnår tall han aldri hadde trodd på før coronapandemien.

Resultatet før skatt ble i fjor økt fra 687 til 704 millioner kroner. Stordalen sier dette kommer til å øke til 800 millioner i år, og garantert til over 1 milliard i 2025.

Investor Aasulv Tveitereid gjorde opp 2023 med et nytt kjempeoverskudd, og han har nå tjent 630 millioner kroner på tre år.

Hans nye store aksjesatsing er Nordic Semiconductor, som han mener er i en tidlig fase i en potensielt kraftig oppgang. Tveitereids andre nye satsing er svenske Afry, som han tror kan gå 50 prosent på kort tid.

Analyseteamet i Union spådde for to år siden at boligprisene i Oslo skulle ned 10 til 15 prosent de neste par årene. Nå viser fasiten at de i stedet har steget 3,5 prosent.

Dermed bommet analytikerne med opp mot 18,5 prosentpoeng. Analysesjef Robert Nystad skylder på at økonomien og boligmarkedet har tålt renteoppgangen mye bedre enn ventet.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om sjokkerende skattekrav i Frankrike.

Det er fremmet forslag om å doble inntektsskatten til 90 prosent for inntekter over 400.000 euro, men også en exit-skatt. Arveavgiften skal gjøres mer progressiv, og det skal bli en maksgrense for arv. Dette er ville og tåpelige greier, skriver Hegnar.

Finanskalender

Resultat pr. 2. kv.:

Aker BP: Kl. 06.00, kl. 08.30 webcast

Aker BioMarine: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Aker Solutions: Kl. 07.00, audiocast kl. 09.30

Atea: Kl. 07.00, Thon Hotel Vika Atrium kl. 08.00, webcast

Carasent: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 08.00

Elkem: Kl. 07.00, Haakon VIIs gt. 2 kl. 09.00, webcast

Elliptic Laboratories: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Entra: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Norske Skog: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Norwegian Air Shuttle: Kl. 07.00, House of Oslo kl. 08.30, webcast

StrongPoint: Kl. 07.00 webcast , audiocast kl. 11.00

XXL: Kl. 07.00, hovedkontoret kl. 08.30, webcast

Storebrand: Kl. 07.30, webcast kl. 10.00

Sparebanken Øst: Kl. 07.55, selskapets lokaler kl. 08.00, webcast

Protector Forsikring: Webcast kl. 10.00

KMC Properties