Oskar Westerlin kan le hele veien til banken

Oskar Westerlin og kompisen Jørgen «Jølle» Fjeldberg hadde et strålende år i fjor med inntekter på 17,2 millioner kroner, kraftig opp fra 6,5 millioner i 2022.

Men kostnadene økte også en del, der lønnskostnadene nesten doblet seg fra året før. Driftsresultatet endte på 6,5 millioner kroner mot 2,3 millioner. Det betyr nesten en tredobling.

Resultat etter skatt endte på 5,0 millioner kroner, som var en vesentlig forbedring fra 2,1 millioner i 2022.

De har tidligere uttalt at de hadde som mål om driftsinntekter over 10 millioner kroner. Det målet knuste dem, og guttene var heller ikke langt unna å klare å komme over 20 millioner.

Westerlin og «Jølle» eier halvparten hver av selskapet. 450.000 kroner ble tatt ut i utbytte og resterende ble satt inn som egenkapital. Den bokførte egenkapitalen i Fjeldberg Westerlin vokste fra 2,1 millioner til 5,7 millioner kroner og selskapet har en samlet gjeld på 3,3 millioner kroner.

Oskar Westerlin har blitt en svært populær influencer i Norge de seneste årene. Han har bikket over 200.000 følgere på Instagram og 600.000 følgere på TikTok.

E24 omtalte saken først.