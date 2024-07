Shortposisjonene i Norwegian minker

Norwegian, en folkefavoritt på børsen – mest handlet og den mest kjøpte aksjen hos DNB i juni, samt over 80.000 eiere ved utgangen av juni – har vært en berg-og-dalbane denne måneden, som mange andre måneder. Blant annet har aksjonærene opplevd et intradagfall på over 16 prosent, samt en vel mottatt kvartalsrapport.

John Fredriksen er største aksjonær med 135,8 millioner aksjer pr. 11. juli, etterfulgt av Folketrygdfondet og Sundt AS. Hva flyaksjen er verdt, har analytikere og investorer delte meninger om, som med alle andre aksjer.

Siden fredag har det tikket inn seks oppdateringer fra meglerhusene på Bloomberg. Fem av dem er kjøpsanbefalinger i intervallet 14,00 til 16,00 kroner (Pareto), mens en hold-anbefaling fra Carnegie sier at aksjen er verdt 10,90 kroner. Snittkursmålet er 14,16 kroner, som impliserer en oppside på over 25 prosent.

Flere som dekker?

Shortinteressen for flyaksjen har siden april vært nokså varierende. 8. april var det ifølge Aksjonærregisteret Holdings null shortede aksjer, men dette har steget jevnt og trutt frem til en foreløpig topp den 8. juli, da 3,91 prosent av de utestående aksjene var shortet.

Ifølge Finanstilsynets nettsider var 2,96 prosent av aksjene shortet pr. i går, som tilsvarer 28,77 millioner aksjer. De største shortposisjonene tilhører Worldquant, Citadel, Capital Fund og Voleon Capital.

I dag meldte Folketrygdfondet i en børsmelding at de har fått tilbakelevert 5 millioner aksjer i flyselskapet, noe som kan tyde på at shorting er redusert ytterligere.

I løpet av dagen kom det også en børsmelding om ansatte i flyselskapet som hadde kjøpt 165.798 aksjer til en snittpris på 11,23 kroner. CFO-en handlet på fredag og økte posisjonen med 20.000 nye aksjer til en kurs på 11,15 kroner.