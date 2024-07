En hedgefond-ansatt er mistenkt for å ha gitt innsideinformasjon til broren. Ifølge Bloomberg hadde børsregulatorer en razzia hos broren i september.

Det var «mistenkelige fortjenester» som utløste razziaen, hvor tre iPhones samt en laptop ble konfiskert. Nærmere bestemt var det en rekke vellykkede handler i blant annet ArcelorMittal SA og Alstom SA rett før markedsdrivende nyheter.

Nå pågår rettssaken som fokuserer på minst fem «mistenkelige gevinster» gjort mellom 2020 og 2021. I hvert tilfelle har hedgefondet der broren jobber, Syquant, hatt tilgang på innsideinformasjon.

Tjente på svensk selskap

Den andre broren har brukt derivater for å satse på et fall i disse aksjene, blant annet tjente han rundt 45.000 euro i svenske SSAB.

I et annet tilfelle begynte broren å gjøre handler i Alstom, kun et kvarter før storeier Bouygues solgte 5 prosent av utestående aksjer. Videre har mannen tjent penger rett før emisjoner i Just Eat Takeaway og ArcelorMittal.

Etter å ha analysert IP-adresser, anser etterforskerne det som «svært sannsynlig» at flere av handlene ble utført på Syquants lokaler av fondets ansatt på vegne av sin bror, ifølge dommen.

Som en del av rettssaken avslørte AMF også at den mistenktes bror utførte mange «opportunistiske og atypiske transaksjoner» i en rekke andre verdipapirer. Saken fokuserer også på handler gjort av en uidentifisert kvinne.