Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,7 prosent og står i 18.119,44 poeng mens Dow Jones faller 0,3 prosent til 41.087,60 poeng. S&P 500 stiger 0,3 prosent til 5.602,94 poeng.

Oppdatert klokken 20.07: Dow Jones er ned 0,96 prosent, S&P 500 faller 0,64 prosent og Nasdaq stiger 0,7 prosent

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,18 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 1,4 prosent til 14,28.

Kalddusj

Onsdag fikk en rekke teknologiaksjer juling på New York-børsen etter meldinger om strammere eksportrestriksjoner fra USA på grunn av økte geopolitiske spenninger. Ifølge Bloomberg vurderer Biden-administrasjonen å slå ned på selskaper som eksporterer kritisk teknologi til Kina. Samtidig skal Donald Trump ha uttalt at Taiwan burde betale USA for å forsvare landet.

I løpet av gårsdagens handel falt AMD 10,2 prosent mens Nvidia gikk ned 6,6 prosent. Kort tid etter at torsdagens handel tok til stiger AMD 1,7 prosent mens Nvidia klatrer 3,5 prosent.

«Til tross for de siste dagenes nedtur for den teknologitunge Nasdaq-indeksen, er denne opp hele 20 prosent så langt i år, mer enn det dobbelte av Dow Jones-indeksen», skriver Roger Berntsen i en oppdatering.

Makro

Tall fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) var 243.000 personer i forrige uke. Ifølge Trading Economics var det ventet 230.000 førstegangssøkende.

Samtidig har det blitt kjent at Philadelphia Federal Reserve Bank-indeksen endte på 13,9 poeng i juli, godt over forventningene på 2,9 poeng.

Den europeiske sentralbanken velger å holde styringsrenten (refirenten) uendret på 4,25 prosent, akkurat som forventet.