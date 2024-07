Dette skjer i dag – fredag

En riktig god morgen, dette er Morgenkaffen med Finansavisen fredag 19. juli

Stein Erik Hagen har tapt nesten 700 millioner kroner etter brennevinsfusjonen mellom norske Arcus og finske Altia i 2020.

Den fusjonerte spritgiganten heter nå Anora, og handles på børs i Finland. Der har den falt hele 54 prosent i norske kroner. Justert for utbytter er avkastningen på minus 41 prosent.

---

Schibsteds nye konsernsjef, Christian Printzell Halvorsen, er forberedt på å tape inntekter til den nye konkurrenten Hjem.no. Samtidig understreker han at Schibsted fortsatt har en sterk posisjon med Finn Eiendom.

Finn Eiendom hadde rekordhøy trafikk i andre kvartal, med rundt 140 millioner besøk. På sine første tre uker hadde Hjem.no én million unike brukere.

---

Eiendomsinvestor Bjarne Gjerstrøm Samuelsen tjener flere millioner på å slakte en bygård på Tøyen i Oslo.

Han kjøpte gården for 46 millioner kroner i fjor, 8 millioner under prisantydning, og nå selger han leilighetene i gården én etter én. Potensielt havner den totale salgssummen på over 55 millioner kroner, mer enn 9 millioner mer enn det gården ble kjøpt for.

---

På lederplass skriver Trygve Hegnar om kronekursen, som skremmer. Dagens utvikling gir sterke impulser til økt importert prisvekst, og det vil ikke Norges Bank ha.

Kronen er en liten valuta, og skal den være interessant, må renten være god, og det er den ikke nå. For å forsvare kronekursen må Norges Bank sette renten opp, skriver Hegnar.

Finanskalenderen

Resultat pr. 2. kvartal

Tomra Systems (07.00, webcast 08.00)

Pareto Bank (07.30, Dronning Mauds gt. 3 12.00, webcast)

Yara (08.00, webcast 12.00, tlf 13.00)

Goodtech

Makro

Storbritannia: Gfk forbrukertillit, juli (01.01)

Japan: Inflasjon, juni (01.30)

Tyskland: Produsentpriser, juni (08.00)

Storbritannia: Detaljhandel, juni (08.00)

Spania: Handelsbalanse, mai (10.00)

Eurosonen: Driftsbalanse, mai (10.00)

Eurosonen: ESB-undersøkelse blant økonomer (10.00)

Canada: Detaljhandel, mai (14.30)

Annet

Baker Hughes: Riggtelling (19.00)

Utenlandske

Boliden, Danske Bank, Finnair

Kilder: Trading Economics, Euronext, TDN Direkt, SSB, selskapene