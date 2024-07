Fedmefall på børs

Legemiddelgiganten Eli Lilly falt syv prosent på børs torsdag etter at konkurrenten Roche annonserte positive resultater for sin fedmepille onsdag.

Nedgangen er den største siden 2021, og reflekterer investorenes bekymringer knyttet til økt konkurranse innenfor fedmemedisiner, skriver MarketWatch.

Samtidig falt den danske konkurrenten Novo Nordisk 3,5 prosent.

Til tross for utviklingene er analytikere fortsatt positive til Eli Lilly. De peker på selskapets omfattende legemiddelportefølje utover den nye vekttapsvaksinen, og at det er for tidlig å si noe om hvordan selskapet vil påvirkes av Roche sitt eksperimentelle legemiddel.

Andre utviklere av vekttapslegemidler opplevde også nedgang på børs torsdag. Structure Therapeutics falt 3,8 prosent, mens Altimmune falt over åtte prosent.

Til tross for nedgangen torsdag, har Eli Lilly steget 45 prosent på børs hittil i år.