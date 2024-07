– Det er urovekkende å se at ledende politikere på Stortinget ikke har bedre forståelse av sammenhengene. Det må jo være et ønske for alle politikere å få tak i de menneskene som er flinkest til å gjøre en jobb for felleskapet. Offentlige eide selskapers oppdrag er å gi best mulige resultater, sier Høyre-politikeren Mahmoud Farahmand.

Onsdag skrev Finansavisen om lederlønninger på Oslo Børs hvor SV-politiker Grete Wold kommenterte Jan Petter Sissener sine uttalelser fra et tidligere intervju. Det var sterk uenighet rundt staten sin innføring av retningslinjer for lederlønn i statlig eide selskaper.

Grete Wold mener at lederlønninger i Norge er for høye og at det er en elite som trekker fra lønnsmessig. Hun sier selv at hun med glede kan ta rollen som festbrems. Dette får Høyre-politiker Mahmoud Farahmand og FrP-politiker Hans Andreas Limi til å reagere.

– Det sender et ufattelig dårlig signal til markedet og investorene når staten går inn og detaljstyrer virksomheter og gjør at Norge kan fremstå som en bananrepublikk internasjonalt, sier Farahmand.

– Avkoblet fra virkeligheten

Farahmand har erfaring som konsulent i privat sektor og sier seg enig i Sissener sin uttalelse om at lavere lederlønninger fører til økt statlig konsulentbruk.

– Hvis man ikke har gode nok rekrutteringsvilkår får man ikke rekruttert de menneskene man trenger. Da blir man avhengig av konsulenter, og det øker kostnadene, sier Høyre-politikeren.

Politikeren trekker også frem at Folketrygdfondet som har nærmere 400 milliarder kroner under forvaltning også drar nytte av de økte lønningene.

– Når selskap som Equinor, Kongsberg Gruppen og Telenor gjør det bra, får Folketrygdfondet utbytte og avkastning, de også, i tillegg til minoritetsposten staten har gjennom departementene. Det å snakke om lederlønninger i offentlig eide selskaper uten å ta med seg hele regnestykket, virker veldig utenfor for meg, sier Farahmad og fortsetter:

– Avkastningen Folketrygdfondet og staten får, genereres som et resultat av den innsatsen og de resultatene selskapet leverer. Jeg synes det er bekymringsverdig å høre politikere som ikke forstår hele sammenhengen her og er avkoblet fra virkeligheten.

Dårlig innsikt

Grete Wold mener at det er mange ledere som motiveres av andre faktorer enn lønn. Farahmand mener imidlertid at lønn er en sentral del i ansettelsen av ledere.

– Det virker ikke for meg som man har god nok innsikt i hvordan disse ansettelsesprosessene foregår. Det er et marked der ute. Lønn er en del av rekrutteringen og resultatbasert avlønning er helt avgjørende i disse delvis statlig eide selskapene. Disse resultatene medfører at staten som eier, får avkastning for utbytte og det bidrar til vår felles velferd.

I den første artikkelen om lederlønninger dro NHH-professor Iver Bragelien linjer mellom dagens lederlønninger og gamle sovjet. Det er han ikke alene om.

– Det man tar til orde for her er kommunisme. Man ønsker et tak for ledere i privat sektor, noe som er kommunistisk. Vi må la selskapene drive forsvarlig og ikke gå inn å detaljstyre. SV og regjeringen har et helt urealistisk forhold til næringspolitikk, og dette viser igjen hvor lite de forstår av næringslivet, sier Farahmand og fortsetter: