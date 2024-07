Tysk gigant punger ut 15 milliarder for rettssak

Den tyske banken la frem kvartalstall onsdag og rapporterer et driftsresultat før skatt på 411 millioner euro. Resultatet etter skatt endte på 52 millioner euro, ned fra 940 millioner euro i andre kvartal 2023.

Tysklands største bank hadde tidligere varslet at utgiftene tilknyttet en rettssak om oppkjøpet av Postbank ville få stor innvirkning på kvartalstallene. Onsdag bekrefter rapporten kostnader på 1,3 milliarder euro, tilsvarende 15,5 milliarder norske kroner i dagens kurs.

Deutsche Bank er saksøkt av investorer for å ha betalt for lite for Postbank ved oppkjøpet tilbake i 2010. Storbankens finansdirektør James von Moltke sa at fokuset fremover ville være på å «bygge opp overskuddskapital» resten av året. Som følge av det pauser banken sitt tilbakekjøpsprogram ut året.

Adm. direktør Christian Sewing forsøkte å berolige aksjonærene med at banken vil holde sitt løfte om å utbetale 8 milliarder euro gjennom en blanding av utbytte og tilbakekjøp mellom 2021 og 2025. Det var imidlertid ikke store nok lovord til å unngå at aksjen raste 8 prosent i åpningen onsdag. Siden har den hentet seg noe inn og er i skrivende stund ned 5,5 prosent (kl. 14:03).

Kostnadene tilknyttet rettssaken førte til et nettotap på 143 millioner euro for andre kvartal. Med det får den tyske bankkjempen sitt første kvartalstap på nær fire år. Nettotapet var 2 millioner lavere enn konsensus, skriver CNBC.