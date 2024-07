Gjennombrudd for small cap-aksjer

Det siste halvannet året har large cap-aksjer gått vesentlig bedre enn small cap. Nå forventer investorer at trenden snur og at små selskaper vil prestere bedre inn i 2024, ifølge CNBC.

Optimismen innenfor small cap kommer også av de stadig bedre utsiktene for pengepolitikken i USA, der det forventes flere rentekutt fremover.

Gjennombrudd

Selv om Fed-sjef Jerome Powell indikerte rentekutt i 2024 allerede i fjor høst, så har small cap fortsatt å gjøre det de har gjort det siste tiåret: Å underprestere mot de større selskapene.

Mens S&P 500 stadig har nådd nye topper, har Russell 2000 beveget seg sidelengs. Nå ser det derimot lysere ut, da Russell 2000 har fått et slags gjennombrudd i juli med en oppgang på 9 prosent. Mens S&P 500 er uendret.

Fallende inflasjon og lange renter har drevet small cap-rallyet de siste ukene, skriver nyhetsbyrået.

– Dette gjennombruddet forteller meg bare at endelig vil du få noen rasjonelle investorer tilbake i markedene, sier Nicholas Galluccio, porteføljeforvalter ved Teton Westwood.

Kvalitet

Det siste tiåret har vært begredelig for small cap, der de har undeprestert kraftig. Men historisk sett har du fått en høyere avkastning ved å kjøpe mindre selskaper. Du tar en høyere risiko og får som oftest betalt.

– Det har vært en tøff periode for små selskaper. Du har sett at «Magnificent Seven» har sugd opp all oppmerksomhet. Noen analytikere jeg har sett sier at dette er den lengste perioden med underprestering noensinne, sier Mike Rode i American Century Investments.

Å investere i small cap-selskaper innebærer en risiko ettersom de er mindre likvide og mer sykliske enn de større selskapene. Investorer kan derfor prøve å unngå slike selskaper ved å investere i kvalitetsselskaper med sterke balanser og høy avkastning på kapitalen.

– Det siste tiåret var første gang på mange, mange år da små selskaper underpresterte, og førte til at ekspertene sa at kvalitet er storselskapsvekst. Vel, gjett hva? Kvalitet kan også være små selskaper, sier Galluccio.