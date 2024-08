Eiendomsbaron Ivar Tollefsen selger nå minst 1.300 utleieboliger i Oslo. Måten han gjør det på sparer ham for nær én milliard kroner i skatt.

Boligene selges som andelsboliger, altså i borettslag. Skattegrepet er fullt lovlig, og flere andre utleiere benytter seg av samme metode når de selger.

Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea, advarer mot sterkere krone. Han mener følgene kan bli katastrofale hvis kronekursen styrker seg til 2022-nivåer.

Han sier pensjonssparingen kan tape seg, norske ansatte blir dyrere for internasjonale selskaper, og han frykter et brått verdifall for bruktboliger. En 20–30 prosent sterkere krone blir som regel sett på som positivt, men vil egentlig bli et mareritt, sier Næss.

77 år gamle Sverre Hanssen solgte livsverket, vannrensekonsernet Enwa, for 600 millioner kroner til Tysklands rikeste dame i fjor. Nå har han kjøpt seg inn i fire nye selskaper, og vil bygge opp et nytt miljøkonsern.

Hanssen sier han ikke er mer enn 77 år gammel, og at han må gjøre noe. Det viktigste er å få det til å bli suksess, sier han.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Märtha Louise og Durek Verrett, som driver med de rareste sysler for å skaffe penger. Det nye nå er at de truer Verretts mor med søksmål.

Det blir klarere og klarere at det burde skje noe på bakrommet. Tilsynelatende har kong Harald null kontroll og styring med Märtha Louise. Det blir verre og verre, skriver Hegnar.

I dag kommer ferske BNP-tall fra eurosonen og inflasjonstall fra Tyskland, og i USA kommer Microsoft med kvartalstall.

Finanskalender

Makro:

Japan: Arbeidsledighet juni, kl. 01.30

Australia: Byggetillatelser juni, kl. 03.30

Frankrike: BNP 2. kv. foreløpig, kl. 07.30

Spania: BNP 2. kv. flash, kl. 09.00

Spania: Inflasjon juli foreløpig, kl. 09.00

Sveits: KOF ledende indikatorer juli, kl. 09.00