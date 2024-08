Endúr-datter med nok en kontrakt

Avtalen er verdt om lag 60 millioner kroner, ifølge en melding. Det er ikke oppgitt hvem som er kjøperen.



Produksjonen av flåten starter i løpet av 2024s fjerde kvartal, og forventes å leveres klar til bruk tidlig i første kvartal 2026.

Tidligere i juli børsmeldte Endúr også et annet salg av en fôrflåte, men den gang til en pris til 50 millioner kroner.

– Selskapet bygger et mini-AF Gruppen, og driver blant annet med vedlikehold av bruer, kaianlegg, dammer og sjøkabler, samt mudring og lignende, hovedsakelig for norske og svenske offentlige kunder.

Slik beskrev SpareBank 1-analytiker Peter Kongslie Endúr tidligere i juli. Han er stor fan og har satt et kursmål på 70 kroner på Endúr-aksjen.

Aksjen omsettes tirsdag formiddag for 58,90 kroner. Dermed ser Kongslie en oppside på nesten 19 prosent.

Pareto Securities, SEB og Arctic dekker også aksjen, og har kursmål på henholdsvis 65, 65 og 60 kroner.

Flere kontrakter

I mars i år annonserte Endúr at det igangsatte et tilbakekjøpsprogram av egne aksjer for opp til 50 millioner.

Tirsdag morgen oppgav selskapet at det i løpet av forrige uke kjøpte 7.500 Endúr-aksjer for en gjennomsnittspris til 59,57 kroner pr. aksje. Kjøpene kostet selskapet drøyt 447.000 kroner.

I etterkant eier Endúr rett i underkant av 113.000 av egne aksjer, tilsvarende 0,31 prosent av de utestående aksjene, ifølge selskapet.

Etter 2024s første kvartal tapte Endúr 6,3 millioner – en kraftig bedring av tapet på 49,4 millioner første kvartal i 2023.

I løpet av hele tilbakekjøpsprogrammet har det kjøpt 296.000 aksjer for en snittpris på 47,92 kroner. Det har kostet selskapet 14,1 millioner kroner. Programmet varer til 28. februar 2026.