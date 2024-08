– Jeg skjønner ikke praten om resesjon

Etter gårsdagens børsfall ligger det an til at markedet får en rekyl tirsdag. I Japan stiger Tokyo-børsen over 10 prosent, mens amerikanske terminer indikerer at S&P 500 og Nasdaq vil åpne opp når den tid kommer.

På Oslo Børs løfter hovedindeksen seg med rett over 2 prosent i åpningsminuttene, etter å ha endt ned med 3,4 prosent mandag.

– Allerede i går ettermiddag var japanske aksjer i USA opp, så at det stiger i dag er sånn sett ikke mystisk. Men 9 prosent opp på Nikkei er hyggelig, og amerikanske terminer på S&P og Nasdaq er betydelig opp, sier Nordea-strateg Robert Næss.

Men Næss påpeker at aksjemarkedet i år har vært bedre enn normalt, og han mener at Nasdaq falt med veldig god grunn.

– Det er ikke sånn at aksjene er blitt råbillige. Nvidia handles fortsatt til 37 ganger årsinntjening. Det er ikke ekstremt, men det er mye. Jeg skjønner godt nedgangen i teknologiaksjer.

Det han ikke skjønner, er all praten om at vi skal inn i en resesjon.

– Selskapene tjener mer enn noensinne. Inntjeningsmessig er vi i et bullmarked, så det at man skal prise inn resesjon skjønner jeg ingenting av. 2023 var det beste året på inntjening globalt noensinne, og 2024 ligger an til å bli 9 prosent bedre.

Svake amerikanske arbeidsmarkedstall forrige uke fikk investorene til å fokusere på resesjonsindikatoren Sahms Rule. Indikatoren sier at dersom amerikansk arbeidsledighet har steget med 0,5 prosentpoeng fra bunnen de seneste tre månedene, går det mot nedgang i økonomien. Det fortsterket fallet i aksjemarkedet.