JPMorgan: Vi er langt fra ferdig

Det går mye spalteplass til Japan og «uroen». Denne gangen er det JPMorgan som kommenterer at situasjonen «på ingen måte er ferdig», samt kommentarer fra møtet i Tokyo som myndighetene hadde tirsdag.

50-60 prosent ferdig

JPMorgan anslår at avviklingen av yen carry-trades kun er 50-60 prosent ferdig, ifølge global FX-desken, kommentert av medleder Arindam Sandilya.

Yen carry trades — å låne til lave renter i Japan for å finansiere kjøp av høyrenteaktiva andre steder — vil trolig ikke blusse opp etter rallyet i yen, i hvert fall ikke med det første, sier Sandilya.

Forhåpentligvis vil yenen stabilisere seg rundt dagens nivåer, men «i mange av disse tilfellene har den tendens til å få en fortsettelse av bevegelsene, med lavere hastighet enn før».

Avslår spørsmål om drivere

Atsushi Mimura, valutadiplomat i Japan, sa etter møtet: «Regjeringen vil fortsette å ta alle mulige tiltak for økonomisk og finanspolitisk styring i samarbeid med Bank of Japan.»

Mimura avslo å kommentere spørsmål om regjeringens syn på drivere av kaoset i aksjemarkedet.

Men han nevnte at noen markedsobservatører tilskriver volatiliteten til en global risk-off-stemning utløst av bekymringer for utenlandske økonomier og økte geopolitiske spenninger.

Sannsynligvis hintet han til at noen tror Fed ligger bakpå i USA, mens andre mener Japan er/var episenteret.

Det kommer også frem at guvernør Kazuo Ueda vil bli kalt inn til et parlamentskomitémøte enten denne uken eller tidlig neste uke for å bli avhørt om BOJ's siste politiske beslutning om å heve renten.