Strømselskapet Elmera får professorslakt etter å ha pyntet på resultatet i 22 av de 25 seneste kvartalene. Totalt har selskapet jekket opp resultatet med 538 millioner kroner.

Finn Kinserdal, professor ved NHH, er i utgangspunktet positiv til at selskaper gjør et ærlig forsøk på å vise resultater renset for unormale og spesielle inntekter og kostnader. I Elmeras tilfelle synes han imidlertid at det er mer villedende enn veiledende.

Les også Får professorslakt etter resultatpynting Siden 2018 har Elmera jekket opp resultatet i 22 av 25 kvartaler: – Påfallende, sier NHH-førsteamanuensis Finn Kinserdal.

Bernt Berg-Nielsen, forvalter i Stolt Explorer, sier markedsuroen de seneste dagene kom i en allerede utfordrende periode for investorer, da august gjerne er en volatil måned.

Han tror markedet kommer til å være i limbo fremover, siden det er seks uker til neste rentemøte i USA, det er lite makrodata, og de amerikanske selskapene har sagt sitt i resultatsesongen. Berg-Nielsen mener det skaper mye spillerom for tvil.

Les også – Markedet kommer til å være i limbo Uroen traff aksjemarkedet i en allerede utfordrende periode for investorer. – Det skaper mye spillerom for tvil. Tro og tvil, sier Bernt Berg-Nielsen om tiden fremover.

Den tidligere toppalpinisten Aksel Lund Svindal hentet seg inn med store overskudd i fjor, etter at børsinvesteringene hans raste i verdi året før.

Totalt tjente selskapene hans 46 millioner kroner i fjor, hjulpet av kursoppgang i Pexip og Deep Value Driller. Den totale egenkapitalen økte til over 230 millioner kroner.

Les også Børscomeback etter kriseår Aksel Lund Svindals børsinvesteringer raste i verdi i 2022, men i fjor hentet han seg inn med store overskudd.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Aksjon for norsk eierskap, som får motstand fordi de har fått PR-byrået Geelmuyden Kiese til å lage informasjonsfilmer mot formuesskatten.

Klassekampen spør om det ikke er «udemokratisk at rike mennesker kjøper seg innflytelse for å fremme en spesifikk sak på denne måten». Det er absurd, skriver Hegnar.

Les også Milliardærene må få slåss de også

Finanskalenderen

Resultat pr. 2. kv.:

Stainless Tankers: Kl. 07.00, webcast kl. 15.30

Photocure: Kl. 08.00, webcast kl. 14.00

Makro:

Norge: Industriproduksjon juni, kl. 08.00

Kina: Valutareserver juli

Finland: Handelsbalanse juni, kl. 08.00

Tyskland: Handelsbalanse juni, kl. 08.00

Tyskland: Industriproduksjon juni, kl. 08.00

UK: Halifax boligpriser juli, kl. 08.00

Canada: Ivey PMI juli, kl. 16.00

Annet:

SAS: Trafikktall juli, kl. 11.00

Clas Ohlson: Salgstall juli, kl. 07.00

Norge: SSB lakseeksport, kl. 08.00

Norge: NVE vannmagasin, kl. 13.00

USA: DOE oljelagre, kl. 16.30

Kilder: Trading Economics, Euronext, TDN Direkt, SSB, selskapene