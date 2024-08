Hyttebyggerne Jørgen Haraldseth og Bernhard Tandberg investerte 200 millioner kroner på Nesfjellet rett før markedet kollapset. Over 100 millioner i gjeld og 14 rentehevinger kunne veltet alt sammen, men så ble de reddet av utenlandske hyttekjøpere.

Nå har Nesfjellet rundt 2.000 hytter, og det er planer om en økning til 5.000. Ordfører i Nesbyen, Anne Kari Eriksen, sier hun er glad for hytteturistene, men at hun ønsker seg en roligere utbygging fremover.

Investorene i Hunter Group skulle håve inn på en opptur i tank, men festen lar vente på seg. I juni og juli tapte rederiet totalt 29 millioner kroner på de store skipene det har leid inn.

Morten Astrup, styreleder i Hunter, er imidlertid stålbull. Han påpeker at ratene svinger betydelig, at selskapet er kapitalisert for å tåle en lengre tørkeperiode, og at han ikke har endret sitt syn på tankmarkedet de neste tre årene.

Det ble børsfest for Nordic Semiconductor torsdag, etter at det norske halvlederselskapet meldte om omsetningsvekst på 73 prosent i andre kvartal og ambisiøse vekstplaner.

Omsetningen på 128 millioner dollar var godt innenfor selskapets guiding, og i tredje kvartal ventes den til opp mot 170 millioner. Belønningen ble en kursoppgang på nær 7 prosent.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om sykefravær og utenforskap. Nylig kom det frem at sykefraværet i Norge er langt større enn i Sverige, og ifølge NAV er 111.500 personer i 20-årene hverken i jobb eller i utdannelse.

Vi må kreve mer av ungdommen, og vi må stramme inn på sykelønnsordningen. Man skal ikke «straffes» fordi man er syk, men det må lønne seg å stå i arbeid, skriver Hegnar.

Finanskalenderen

Resultat pr. 2. kv.:

Okeanis Eco Tankers: Kl. 06.00, webcast/tlf kl. 14.30

Deep Value Driller

Makro:

Norge: Inflasjon juli, kl. 08.00

Norge: Produsentpriser juli, kl. 08.00

Kina: Inflasjon juli, kl. 03.30

Kina: Produsentpriser juli, kl. 03.30

Finland: Industriproduksjon juni, kl. 07.00