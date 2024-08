Oslo Børs gjør comeback – laveste kjerneinflasjon siden 2022

Sist oppdatert 14:50

Hovedindeksen er opp 0,8 prosent til 1.413 poeng ved lunsjtider. Hovedindeksen er dermed i pluss fra forrige ukes sluttkurs, som var 1.408,88.

Kjerneinflasjonen i Norge for juli måned falt til det laveste nivået siden 2022, og kom inn et stykke under forventningene til både Norges Bank og markedet; 3,3 prosent mot 3,4 prosent og Norges Banks 3,7 prosent.

Konsumprisindeksen havnet på 2,8 prosent år-over-år, i tråd med forventningene.

– Dette er positive tall. Den samlede inflasjonen er på vei mot målet, sier sjeføkonom i Sparebank 1, Kyrre M. Knudsen.

Det er grønt i resten av Europa, mens futurene i USA har surnet i løpet av dagen. S&P 500 hadde på torsdag den beste dagen siden november 2022 - opp 2,3 prosent.

Nordsjøoljen stiger 0,3 prosent til 79,43 dollar, høyere enn da Oslo Børs stengte torsdag på 78,74 dollar.

Bevegelser

Hos tungvekterne er det for det meste grønt; Equinor opp 0,7 prosent til 294,15 kroner, Kongsberg Gruppen opp 2,8 prosent til 1.081 kroner, DNB stiger 0,1 prosent til 214,10 kroner, Norsk Hydro er opp 2,7 prosent til 57,32 kroner, Aker BP stiger 0,2 prosent til 255,00 kroner.

Shipping-indeksen er blant de sperkeste i dag, med Höegh Autoliners i spissen. Rederiet transporterte 1,2 millioner kubikkmeter (cbm) last på pro rata-basis i juli. Gjennomsnittlig bruttorate landet på 100,3 dollar pr. cbm, en oppgang på 4,1 prosent mot snittraten i andre kvartal. Aksjen stiger 6,9 prosent til 116,80 kroner. Wallenius Wilhelmsen følger etter, opp 4,3 prosent til 98,15 kroner.

Okeanis Eco Tankers leverte tallene for andre kvartal; driftsresultatet endte på 53,7 millioner dollar, resultat etter skatt på 39,6 millioner dollar, tilsvarende 1,23 dollar pr. aksje. Aksjen stiger 0,2 prosent til 318,00 kroner.

Nordic Semiconductor steg torsdag 6,6 prosent etter kvartalsrapporten som viste god guiding, men faller litt i dag, ned 2,6 prosent til 135,40 kroner. Flere analytikere har knust tallene; SP1M løfter til 160 fra 145 kroner, Carnegie nedjusterer til 182 fra 191 kroner, Arctic hever til 130 fra 100 kroner, SEB løfter til 140 fra 130 kroner, Pareto løfter til 175 fra 170 kroner.

DOF løfter seg 1,0 prosent til 100,60 kroner. Clarksons Securities jekker opp kursmålet til 130 fra 100 kroner.

Norwegian stiger 1,8 prosent til 10,19 kroner, etter gårsdagens fall på 5,12 prosent da SP1M nedgraderte fra hold til selg, og senket kursmålet til 9 fra 12 kroner.

Beerenberg stiger 5,6 prosent til 34,00 kroner.