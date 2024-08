Denne uken markerte den mest volatile uken på New York-børsen siden pandemien. Imidlertid ser Bank of America (BofA) på dette som en mulighet for investorer å kjøpe seg inn i teknologiselskaper til en attraktiv pris, melder CNBC.

Investeringsbanken peker ut flere tungvektere på Wall Street, blant annet Amazon, Netflix, Nvidia og Apple.

– Det beste er enda i vente

Apple har falt omtrent 3 prosent den siste måeden, likevel mener analytiker Wamsi Mohan i BofA at aksjen er en god investering blant teknologiselskapene.

Selskapet rapporterte inntekter langt over analytikerestimatene tidligere denne måneden og spesielt Apple Services opplevde rekordinntekter. Ifølge Mohan, gir dette grunn til å tro at det er betydelig oppside for aksjen etter hvert som Apple-produktene lanseres i september.

– Det beste er enda i vente. Vi ser potensial for en betydelig akselerasjon i enhetssalget i desemberkvartalet og generelt i 2025, sier Mohan og fortsetter:

– Vi ser på lanseringen av Apple Intelligence som en annen driver for vekst i Apple Services.

Spår abonnentvekst vil løfte aksje

Analytiker Jessica Reif Ehrlich holder en finger på strømmetjenesten Netflix etter antall abonnenter fortsetter å vokse.

Netflix rapporterte sterke tall for andre kvartal på inntekts- og resultatfronten i midten av juli. Reif Ehrlich tror medvind fra annonser vil fortsette å bidra til positive resultater i 2025 og 2026.

–Etter vår mening er Netflix fortsatt det best posisjonerte selskapet innen strømmetjenester og har flere vekstdrivere, inkludert den akselererende utviklingen av selskapets voksende annonsevirksomhet, sier hun.

Netflix-aksjen har falt nesten 8 prosent den siste måneden.

Knuste forventningene

– Ved hjelp av effektivitetsgevinster, annonsevekst og stordriftsfordeler har Uber overgått forventningene, med en prognose som antyder stabil vekst fremover, sier analytiker Justin Post.

Tidligere denne uken rapporterte Uber kvartalstall som knuste analytikerforventningene både på inntekter og resultater. Uber leverte også sterke prognoser for fremtiden.

BofA analytikeren mener resultatene kan lette investorenes frykt for en nedgang. Post er også optimistisk med tanke på selskapets fremtid innen selvkjørende teknologi.

I mellomtiden har Uber-aksjen falt nesten 4 prosent den siste måneden.