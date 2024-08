Strateg advarer: Børsen kan falle 20 prosent

Den erfarne investoren David Roche, som jobber som strateg i Quantum Strategy, forventer et fallende marked (bear-market) i 2025. I et intervju med CNBC sier han at mindre renteøkninger enn forventet, en roligere utvikling i den amerikanske økonomien og en boble innen kunstig intelligens kan være triggerne.

Frykter et nedgangsmarked

– Jeg tror det er sannsynlig at et nedgangsmarked kommer, men det skjer sannsynligvis først i 2025, sier Roche.

Han forventer at Fed vil motstå presset om å kutte rentene for tidlig. CME FedWatch Tool viser at Feds medianprognose for 2025 er 4,1 prosent, mens en rekke markedsaktører tror renten vil være under 4,1 prosent innen september 2025.

Strategen tror heller ikke selskapsresultatene vil innfri markedets forventninger dersom økonomien bremser opp. Bobletendenser innen AI-sektoren, som vil kunne reverseres i løpet av de neste seks månedene, vil også kunne være en av driverne for en langsommere økonomisk vekst.

Nedside på 20 prosent

– Jeg tror det er nok i disse tre faktorene til å forårsake et nedgangsmarked på minus 20 prosent i 2025, og det starter kanskje mot slutten av dette året, sier Roche til CNBC.

Han understreker at disse forventningene ikke tar hensyn til hvem som vinner det amerikanske presidentvalget i november.

Fed kan gripe inn

Dersom disse faktorene utløser et nedgangsmarked, mener han at den amerikanske sentralbanken har muligheter til å håndtere det. Om det vil kunne snu markedet er usikkert, men Fed kan hindre det fra å utvikle seg til noe som vil ødelegge verdensøkonomien, ifølge strategen.

– Fed har gode muligheter til å kutte rentene dersom ting viser seg å bli verre enn forventet, og det har vært kommunisert gjentatte ganger tidligere, sier Roche.