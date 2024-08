Siste dag med handel for SAS-aksjen i morgen

13. august 2024 vil bli den siste dagen hvor aksjene til flyselskapet SAS er mulig å handle på de nordiske børsene, det opplyser selskapet i en børsmelding mandag.

Avnoteringen av aksjen skjer som følge av den lange rekonstruksjonen av flyselskapet som gjennomgikk konkursbehandling i det amerikanske rettsvesenet, og førte til at SAS fikk nye eiere. Flyselskapet fikk i dag bekreftet at rekonstruksjonsplanen er endelig og bindende etter at alle ankemuligheter har utløpt.

Dette betyr også at det fra og med i dag ikke lenger vil være mulig å gjennomføre konverteringer av de ordinære aksjene mellom børsene i Danmark, Norge og Sverige.

Registreringen av endringene i selskapets kapitalstruktur hos det svenske Foretaksregisteret, og følgelig kanselleringen av de eksisterende ordinære aksjene fra aksjeeierregistrene hos Euroclear Sweden, Euronext Securities Copenhagen og Euroclear Securities Oslo, samt innløsning og kansellering av de kommersielle hybridobligasjonene, vil bli gjennomført etter avslutningen av restruktureringsprosessen.