Rekordhøy lønn: Tjener 120 ganger mer enn menigmann

Britiske lederlønninger steg til ny rekord i fjor, melder Reuters og viser til tall fra tankesmien High Pay Centre.

Medianlønnen for toppsjefene i selskapene notert på aksjeindeksen FTSE 100 økte med 2,2 prosent til 4,19 millioner pund. Det tilsvarer 57,7 millioner kroner med dagens pundkurs.

Ni av FTSE 100-selskapene lønnet sjefen sin med mer enn 10 millioner pund, viser tallene.

Økningen i fjor var imidlertid langsommere enn i de to foregående årene. Det påpekes også at økningen skyldes virkelig store lønnsøkninger hos noen få av selskapene.

Sammenlignet med den jevne britiske heltidsarbeider var FTSE 100-sjefenes medianlønn 120 ganger så høy, opplyses det.

Helsetopp best betalt

Storbritannias best betalte toppsjef i fjor var Pascal Soriot, konsernsjef i legemiddelgiganten AstraZeneca.

Franskmannen tjente 16,85 millioner pund, som tilsvarer 231,7 millioner kroner.

Nest best betalt var Erik Engström, som leder informasjons- og analyseselskapet RELX.

Svensken fikk utbetalt 13,64 millioner pund, ifølge High Pay Centre-tallene. Det utgjør 187,5 millioner kroner.

Planlegger lavere lønnsvekst

Parallelt med High Pay Centres funn viser en undersøkelse utført av Chartered Institute of Personnel and Development at britiske arbeidsgivere planlegger den laveste lønnsøkningen på to år, ifølge Reuters.

Arbeidsgiverne planlegger nå en lønnsvekst på 3 prosent det kommende året – ned fra 4 prosent for tre måneder siden.

Dette er den laveste planlagte lønnsveksten på to år, ifølge nyhetsbyrået.

Denne undersøkelsen er utført blant arbeidsgivere innen privat sektor, offentlig sektor og frivillig sektor.

En separat undersøkelse utført av Bank of England nylig viser at britiske bedrifter har intensjoner om å øke lønningene med 4,1 prosent – også dette det laveste på to år.