Russland sin president Vladimir Putin mener at Ukraina sitt største angrep på russisk territorium siden starten av krigen var rettet mot å bedre Ukraina sine forhandlingsposisjon i forkant av mulige fredssamtaler. I tillegg til at det skulle bremse fremgangen til russiske soldater, det skriver Reuters.

Forrige tirsdag kjørte ukrainske soldater inn i Russland og beveget seg gjennom deler av Kursk-regionen. Dette overraskelsesangrepet avdekket svakhetene i forsvaret langs den russiske grensen i området.

I følge Putin var angrepet gjort for å bedre Ukraina sin posisjon i eventuelle fredssamtaler gjort med hjelp av sine «vestlige ledere». Han la til at «fienden vil med sikkerhet få et verdig svar på angrepet».

Den russiske presidenten tror at Ukraina vil forsøke å ytterligere destabilisere den vestlige delen av den russiske grensen.