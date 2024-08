Simen Thorsen var med å grunnlegge Solon Eiendom og satt igjen med nesten 700 millioner kroner etter at selskapet ble solgt til svenske SBB under eiendomsgigantens norske kjøpsraid i 2021. Deler av oppgjøret ble gjort i aksjer, som han gjorde det klokt i å selge umiddelbart.

Pengene har han investert videre i aksjer og i eiendom via konsernet Hortulan, som består av totalt ni datterselskaper. I 2022 gikk Thorsen på en kraftig børssmell og han måtte ta et tap på markedsbaserte investeringer på 186 millioner kroner som sendte årsresultatet i Hortulan-konsernet til et tap på 122 millioner kroner.

Årsrapporten for fjoråret viser en opptur for Thorsen, som snudde regnskapene til et overskudd på 26,6 millioner kroner.



«Året 2023 var preget av et høyt aktivitetsnivå. God bedring i resultat i konsern med økende aktivitet i både finansielle og langsiktige investeringer, samt god utvikling på datterselskaper», heter det i årsberetningen.

Hortulan Holding (Mill. kr) 2023 2022 Driftsinntekter 192,3 34,9 Driftsresultat 46,3 −115,2

Resultat før skatt 30,2 −118,6 Årsresultat 26,7 −121,7



Sterk forbedring

Fjoråret viste sterk bedring fra året før på de fleste områder. Driftsinntektene økte til 192,3 millioner kroner fra 34,9 millioner kroner i 2022, med bidrag fra salgsinntektene på 149,4 millioner kroner fra salg av byggeprosjekter i datterselskaper mot 160,3 millioner kroner året i forveien.

Driftskostnader på 146 millioner kroner var omtrent som året i forveien slik at resultatet fra driften kom inn på 46,3 millioner kroner sammenlignet med negative 115,2 millioner kroner i 2022.

Netto finansposter var på minus 16 millioner kroner i fjor, en forverring fra minus 3,4 millioner kroner i 2022 på grunn av økte markedsrenter. Konsernets resultat før skatt var 30,2 millioner kroner mot et tapt på 118,6 millioner kroner året før.

Rammes av renter og inflasjon

Fremover mener Thorsen han er godt rustet.