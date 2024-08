Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen tirsdag:

Det norske biotek-selskapet Regenics og daglig leder Karl Bryn ser ingen grunn til at de blir mindre verdt enn islandske Kerecis, som nylig ble solgt for 13 milliarder kroner.

Regenics’ mål er å etablere en ny gullstandard i behandlingen av brannsår og kroniske sår. Til det henter selskapet nå 51 millioner kroner. Ifølge Bryn er det islendinger som investerer, ettersom salget av Kerecis har vekket en interesse for å gjøre en ny kule.

Andreas Skalleberg tjente 420 millioner kroner da han og faren solgte nettbutikken Lekekassen . Nå har han en halv milliard satset på børs, men det aller meste av forvaltningen er satt bort til Nordea Private Banking og Gabler.

Han har likevel plukket tre egne vinnere, som han sier egentlig bare er for gøy. Det er snakk om aksjer for totalt 22 millioner kroner i Norwegian, Aker BP og Vår Energi.

Tech-gründer og konkursrytter Stener Dannevig er av Statsadvokaten tiltalt for grov økonomisk utroskap, dokumentforfalskning og grove regnskapsovertredelser.

Det er satt av 14 dager i Oslo tingrett til å behandle tiltalen. Dannevig erkjenner ikke straffskyld for noen av postene i tiltalen, og ser frem til å forklare seg i mai neste år.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Seher Aydar, stortingsrepresentant for Rødt. Hun sier til Nationen at hun ikke kan forstå at «Ap sitter og ser på at penger renner ut til private eiere, når vi faktisk trenger at hver eneste helsekrone går til helse».

Slikt tullball må man høre på. Takket være vikarbyråene får sykehusene de leger og sykepleiere de trenger. Dette arbeidet er selvfølgelig ikke gratis, skriver Hegnar.

Finanskalender:



Resultat pr. 2. kv.:

Wallenius Wilhelmsen: Kl. 07.00, hovedkontoret kl. 08.30, webcast

Sparebanken Sør: Kl. 07.30, Teams kl. 11.00

Green Minerals: Kl. 08.00, audiocast kl. 10.00

Aprila Bank: Webcast kl. 10.00

Sparebanken Vest: Hovedkontoret i Bergen kl. 13.30, webcast