Hang Seng-indeksen på Hong Kong-børsen har vært en berg-og-dal-bane siden toppen i januar 2018. Det er stort sett blitt satt lavere topper og bunner, mens retningen har vært ned.

Fra toppen den 29. januar 2018 på 33.484,08 til bunnen på 14.597,31 den 31. oktobober 2022, falt indeksen 56 prosent.

HANG SENG: Det har gått litt opp og ned på Hong Kong-børsen de siste årene, men retningen har vært nedover. Chart: Tradingview / Finansavisen

Utviklingen ligner på den på Tokyo-børsen etter toppen for Nikkei 225-indeksen i desember 1989. Her tok det for øvrig over 34 år før den var tilbake på samme nivå som i 1989.

Her må vi også nevne at i samme tidsrom som Hang Seng-indeksen er blitt halvert har Nikkei-indeksen på Tokyo-børsen, selv etter nedturen i forrige uke, steget 54 prosent.

Opp og ned og opp og ned

Fra bunnen i oktober 2022 steg Hang Seng-indeksen 55 prosent på tre måneder. I løpet av 2022, og første halvår 2023, utviklet indeksen også det som kunne blitt en omvendt-hode-skulder-formasjon. Hadde den blitt fullført kunne det åpnet for oppgang mot 30.700 igjen.

Den høyre skulderen gikk imidlertid ut av ledd og dermed falt indeksen 35 prosent. Fra 22. januar til 20. mai steg den 33 prosent, før den nå har falt 13 prosent igjen. Selv om indeksen har steget 2,8 prosent den siste uken, er den fremdeles ned 49 prosent fra toppen i januar 2018.

Siden mai har indeksen utviklet en fallende sekundærtrend. Bunnlinjen i den stigende trenden og 200 dagers glidende gjennomsnitt ble brutt 23. og 24. juli. Det bekreftet den fallende tendensen og den fallende trenden. I forkant ble en positiv undertone og 50-nivået i RSI-chartet brutt i slutten av mai.

Positiv undertone

Onsdag testet indeksen den tekniske støtten i området 17.100 til 17.000. Brudd på det nivået kan åpne for testing av neste tekniske støtten på 16.620-nivået. Brudd ned kan i så fall åpne for fall til neste teknisk støtte på 16.160- og kanskje 15.500-nivået, før eventuelt bunnen fra januar kommer innen rekkevidde. Brudd på ett nivå kan åpne for fall til neste.

HANG SENG: Indeksen er opp 2,8 prosent den siste uken, men fremdeles ned 49 prosent fra toppen i januar 2018. Chart: Tradingview / Finansavisen

Stopper korreksjonen i området rundt 17.000, eller litt under, kan det utvikles en liten omvendt-hode-skulder-formasjon, som da kan åpne for oppgang mot taket i trenden og kanskje bunnlinjen i den stigende trenden som ble brutt. Det vil i så fall være i tråd med teorien for et slikt trendbrudd.

For at det skal skje må imidlertid 200 dager snittet brytes. I tillegg må topplinjen i den fallende sekundærtrenden brytes. Hva som eventuelt skjer etter det, er imidlertid ikke klart. Om oppgangen i så fall skulle fortsetter kommer den neste, sterke tekniske motstanden på 18.000-nivået.

RSI ligger under 50-nivået og signaliserer med det fremdeles avtagende stigningstakt. Det nivået må brytes for å signalisere økende stigningstakt og åpne for videre oppgang i begge chartene.

Det er en lang positiv undertone i RSI-chartet. Så lenge den fortsetter kan eventuelle korreksjoner ned mot de nevnte nivåene bli forbigående.

Denne kommentaren skal ikke anses som investeringsrådgivning og Finansavisen er ikke ansvarlig for eventuelle tap som måtte oppstå som følge av investeringer foretatt på basis av denne kommentaren.