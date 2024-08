Equinor vant amerikansk havvindauksjon

Equinor har sikret seg ett av to lisensområder for bunnfast havvind 26 nautiske mil fra utløpet av Delaware Bay på USAs nordøstlige kyst, melder energiselskapet onsdag kveld.

Med det er Equinor, fortsatt med hovedkontoret i Stavanger, vinner av det amerikanske havenergibyråets (BOEM, Bureau of Ocean Energy Management) auksjon av havvindlisenser utenfor atlanterhavskysten i USA.

Equinor skriver at lisensen på rundt 2 gigawatt vil kunne forsyne omtrent 900.000 amerikanske husstander med strøm.



– Dagens kunngjøring understreker Equinors fokus på å levere verdiskaping gjennom fornybarprosjekter. Denne lisensen er et langsiktig prosjekt med oppstart av kraftproduksjonen etter 2035, sier Pål Eitrheim, Equinors konserndirektør for Fornybar.

For lisensen la Equinor inn et bud på 75 millioner dollar, litt over 804 millioner dollar kroner, for et område på 101.443 acre.

Utvider havvindporteføljen

Delawarebukten er grenset i innlandet av de amerikanske delstatene New Jersey og Delaware.

– Regionen har en raskt voksende etterspørsel etter elektrisitet og bred støtte for økt innslag av fornybare energikilder i kraftmiksen, sier Molly Morris, direktør for Equinor Renewables Americas.

Equinors amerikanske havvindportefølje består av blant annet pågående ombygging av South Brooklyn Marine Terimal, og kommende arbeid med Empire Wind 1-prosjektet, som skal levere fornybar energi til New York.