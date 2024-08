Denise Ringnes og Alexandra Dyvi har engasjert toppadvokater i BAHR og saksøkt staten for å stanse en eplehageutbygger i sitt fasjonable nabolag på Gråkammen i Oslo. De frykter at flere boliger svekker trafikksikkerheten.

Byggeprosjektet de vil stanse, består av fire tomannsboliger og en underjordisk garasje. Utbygger er Badendyck-familien, som betalte 71 millioner kroner for den aktuelle tomten.

Oljefondet har vært undervektet i aksjer i over et år, mens aksjemarkedet har steget. Det tapte det 10 milliarder kroner på i første halvår.

Oljefondet hadde en avkastning på 8,6 prosent i perioden, eller 1.980 milliarder kroner. Ifølge oljefondssjef Nicolai Tangen var resultatet særlig drevet av teknologiaksjer, først og fremst grunnet økt etterspørsel etter nye løsninger innen kunstig intelligens.

Martin Andresen, Skeidar-eier og tidligere landslagskaptein i fotball, varsler et krevende år for møbel- og interiørmarkedet. Det etter at det bare så vidt ble overskudd i fjor i Mime Invest-konsernet, der SkeidarLiving Group inngår.

Samtidig sper Andresen på med investeringer i Tor Olav Trøim-selskapene Borr Drilling og Himalaya Shipping. Her har han aksjer for tilsammen 160 millioner kroner.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om den nye meningsmålingen fra Respons Analyse, der Senterpartiet får 5,4 prosent og MDG, den store taperen, får 2,3 prosent.

Litt under et år før valget er Senterpartiet i krise, Arbeiderpartiet i en liten krise og MDG under vann. Det burde komme klart frem under dagens partilederdebatt, skriver Hegnar.

Finansakalenderen

Resultat pr. 2. kv.:

AutoStore: Kl. 06.00, webcast kl. 08.00

Axactor: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 10.00

DNO: Kl. 07.00, webcast kl. 14.00

Elopak: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 09.00, webcast

Envipco Holding: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Hexagon Composites: Kl. 07.00, selskapets lokaler kl. 08.30, webcast

Instabank: Kl. 07.00, selskapets lokaler kl. 09.00, Teams

Norbit: Kl. 07:00, webcast kl. 09.00

Pexip: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

poLight: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 09.00, webcast

Prosafe: Kl. 07.00, hos Pareto Securities kl. 10.00, webcast

Salmon Evolution: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 08.00, webcast

Techstep: Kl. 07.00, Teams kl. 08.00

Veidekke: Kl. 07.00, hovedkontoret kl. 08.30, webcast

Volue: Kl. 07.00, webcast kl. 09.30

Arribatec Group: Kl. 07.30, webcast kl. 09.00

Lea bank: Kl. 07.30, selskapets lokaler kl. 10.00, Teams

Olav Thon Eiendomsselskap: Kl. 07.30, webcast kl. 10.00

SpareBank 1 Østfold Akershus: Kl. 07.30

Kraft Bank: Kl. 08.00, Teams kl. 08.30

SeaBird Exploration: Kl. 08.00, audiocast kl. 10.00

IDEX Biometrics: Webcast kl. 09.00

Golar LNG: Webcast/tlf kl. 14.00

Baltic Sea Properties, Haugesund Sparebank, Induct, Jæren Sparebank, Lumi Gruppen, Melhus Sparebank, Mintra Holding, Santander Consumer Bank, Sogn Sparebank, SpareBank 1 Helgeland, Sunndal Sparebank, Tensio, Totens Sparebank, Tysnes Sparebank, Western Bulk Chartering

Resultatpresentasjon: