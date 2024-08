Dette vil påvirke Oslo Børs i dag

Asia-markedene stiger torsdag morgen etter vekst i den japanske økonomien.

Japans bruttonasjonalprodukt (BNP) for andre kvartal overgikk markedets forventninger på kvartalsbasis, og steg med 0,8 prosent. På forhånd var det ventet en økning på 0,5 prosent, skriver CNBC.

– Veldig positivt, sier seniorforsker Jun Saito til nyhetsbyrået om veksten.

På årsbasis var økningen på 3,1 prosent, noe som også overgikk prognosene om en vekst på 2,1 prosent.

I Japan stiger Nikkei 0,9 prosent. Det samme gjør den bredere Topix-indeksen. I Kina går Shanghai Composite frem 1,0 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er opp 0,3 prosent

S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,2 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,7 prosent.

Sør-Koreas og India er stengt.

Wall Street steg etter at amerikanske inflasjonstall møtte markedets forventninger. Inflasjonen i USA var 2,9 prosent på årsbasis og 0,2 prosent på månedsbasis i juli, viste tall fra U.S. Bureau of Labor Statistics onsdag.

Industritunge Dow Jones steg 0,61 prosent til 40.007,73 poeng. Brede S&P 500 endte opp 0,38 prosent til 5.455,11 poeng.

Teknologiindeksen Nasdaq steg 0,03 prosent til 17.192,60 poeng.

Oljeprisen

September-kontrakten for nordsjøoljen brent er torsdag morgen opp 0,2 prosent til 79,97 dollar fatet, mens den amerikanske WTI-oljen stiger 0,3 prosent til 77,23 dollar pr. fat.

Ved børsslutt onsdag ble et fat nordsjøolje omsatt for 80,56 dollar.

– Geopolitisk risiko henger fortsatt over oljemarkedet. Det er uklart hvordan og om Iran vil gjengjelde mot Israel etter attentatet på den politiske lederen for Hamas på iransk jord, sier analytiker Warren Patterson til Reuters.

Kellanova, eier av Pringles, endte opp 7,66 prosent etter det ble kjent at sjokoladeprodusenten Mars kjøper selskapet for 36 milliarder dollar.

Tesla falt 3,12 prosent til 200,27 dollar. Google-eier Alphabet endte ned 2,31 prosent til 160,37 dollar. Tirsdag meldte Bloomberg at justisdepartementet i USA vurderer å splitte opp selskapet, etter at en amerikansk dommer konkluderte med at selskapet har opptrådt monopolistisk.

Oslo Børs

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,7 prosent før den sluttet på 1.437,29 poeng. Det ble omsatt aksjer for 4,0 milliarder kroner. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 80,56 dollar, ned 0,2 prosent. Equinor falt 0,3 prosent til 296,10 kroner, Aker BP gikk opp 1,5 prosent til 258,70 kroner mens Vår Energi klatret 1,6 prosent til 35,34 kroner.

Lytix Biopharma melder at selskapets lisenspartner, Nasdaq-noterte Verrica Pharmaceuticals, har publisert svært gode resultater fra fase II-studiet i pasienter med hudkrefttypen basalcellekarsinom (BCC). Aksjen gikk opp 3,7 prosent til 11,35 kroner.

Nykode Therapeutics klatret 4,5 prosent til 12,68 kroner etter at selskapet meldte at det har fått patent i USA for sin individualiserte neoantigenbaserte vaksine, VB10.NEO. Vaksinen er for tiden under utvikling for behandling av lokalt avanserte eller metastatiske solide svulster.

Finanskalenderen

Resultat pr. 2. kv.:

AutoStore: Kl. 06.00, webcast kl. 08.00

Axactor: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 10.00

DNO: Kl. 07.00, webcast kl. 14.00