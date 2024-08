Etter å ha falt til 5,05 kroner den 7. mars 2022, fortsatte aksjen sidelengs frem til midten av november 2023, med bunner rundt 5 kroner og topper opp mot 7 kroner, og litt over den 18. august.

Les også Kjendisaksjen har gått til himmels – analytiker spår kursfest Clarksons-analytiker Pelle Bibow spår 30 prosent oppside i aksjen som har gått tregangeren på i overkant av ett år på børs.

Da bunnen i rektangelformasjonen ble brutt i november 2023, åpent det for fall til 3 kroner. Det stoppet på 4,50-nivået og med topper opp mot 5,20 til 5,30 kroner, ble det utviklet en ny rektangelformasjon. Da bunnen ble brutt den 7. mai 2024, åpnet det for at aksjen kunne falle til 2,30 til 2,20 kroner. Blir det en realitet, vil det tilsvarer det et fall på over 40 prosent fra dagens nivå.

Axactor Axactor tilbyr tjenester innen fakturaoppfølging og inkasso. Selskapet kjøper også hele eller deler av porteføljer med misligholdte lån. Selskapets kompetanseområde er inkasso og kreditthåndtering og selskapet har over 30 års erfaring fra bransjen. Selskapet ble startet i 2015 da Nickel Mountain Group kjøpte opp ALD Abogados i Spania. Axactor kjøpte sin første NPL-portefølje (Non-Performing Loan), gjennom sitt spanske datterselskap, i februar 2016. Selskapet har hovedkontor i Oslo og er notert på Oslo Børs. Johnny Tsolis er konsernsjef, mens Selskapet

Etter en oppgang på 6,3 prosent onsdag, snudde aksjen rett ned igjen torsdag og tangerte all-time low intradag på 3,82 kroner fra 5. august. At den ikke falt videre kan være et signal om at det er i ferd med å utvikles en teknisk støtte i dette området. Brudd videre ned kan imidlertid åpne for fall mot bunnen i trenden på rundt 2,30 til 2,20 kroner i løpet av de kommende månedene.

Blandede signaler i RSI

Denne utviklingen har etablert en ny topp i RSI-chartet under den fra april, og det dannes da en fallende trendlinje, som kan legge en demper på eventuelle oppturer i begge chartene. RSI falt også under 50-nivået igjen, noe som signaliserer avtagende stigningstakt.

AXACTOR: Det siste halvannet året har aksjen utviklet en fallende trend. Chart: Tradingview / Finansavisen

Den lange, positive undertonen i RSI-chartet er brutt og mistet sin «kraft» mot slutten av 2023. På samme tid kan det imidlertid være i ferd med å etableres en positiv undertone i RSI-chartet. Hvis den fortsetter, og RSI snur opp igjen og bryter 50-nivået, kan det åpne for korreksjon opp i begge chartene.

Les også Bunnlinjen falt 60 prosent

Det kan være rom for korreksjoner opp mot 200 dagers glidende gjennomsnitt, taket i den fallende trenden og den tekniske motstanden på 4,52-nivået. For å åpne for videre oppgang mot neste tekniske motstand på 4,80-nivået og 5,0-nivået, må disse brytes på stigende omsetning.

Så lenge den ferske, fallende trendlinjen i toppen fortsetter, kan imidlertid eventuelle korreksjoner opp mot 4,52-nivået og taket i den fallende trenden bli forbigående. Den fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet må trolig brytes for å åpne for et brudd på den fallende trenden og videre oppgang.

Flere tekniske analyser



Denne kommentaren skal ikke anses som investeringsrådgivning og Finansavisen er ikke ansvarlig for eventuelle tap som måtte oppstå som følge av investeringer foretatt på basis av denne kommentaren.