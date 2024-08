Idiotiske investorer

Debattinnlegg: Ellen Amalie Vold, adm. direktør i Norsk Venturekapitalforening (NVCA)

Finansavisens kommentator Karl Johan Molnes irriterer seg over aktive eierfond (private equity – PE), og har brukt sensommeren til å innlede en slags kampanje for å vise hvor dårlig bransjen er og hvor dumme investorene som satser på PE er.

Molnes baserer seg på kjente kritikere av eierfond, blant annet hedgefondforvaltere som forsøker å tjene penger på å få investorene til å flytte sine penger fra PE.

Men tallenes tale er klar: Pensjonsfondene og investorene som investerer i PE, fortsetter å gjøre det over tid, også når markedet forandrer seg. Alle de ti største pensjonsfondene i verden, bortsett fra Oljefondet, investerer i unoterte aksjer, og de har økt sin andel betydelig de siste ti årene. At de gjør det fordi de er «dumsnille», som Molnes hevder, og at han har forstått noe fundamentalt de har oversett, har – for å si det forsiktig – formodningen mot seg. Også i Norge vokser forvaltningskapitalen i PE-fondene.

I det norske vekstfondet Verdane investerte over to tredjedeler av alle investorene fra det første fondet (for 20 år siden), i de nyeste fondene de har etablert i år, med i snitt nesten fire ganger så mye kapital som i det første fondet.

At Molnes mener fondene i PE vokser fordi investorene blir lurt, er vanskelig å ta seriøst

Forrige uke kunne vi lese i Finansavisen at norske FSN lanserte et nytt fond som ble overtegnet, og at fondet deres fra mai ble større enn planlagt på grunn av stor interesse.

Den norske staten tjener også godt på private equity, med Argentum, som har levert store utbytter tilbake til sin eier staten og andre investorer i år etter år.

At Molnes mener fondene i PE vokser fordi investorene blir lurt, er vanskelig å ta seriøst. De største fondene vokser seg større fordi de systematisk har levert god avkastning for sine eiere over tid og får mer tillit hos investorene. Gjennom å identifisere de riktige selskapene, utvikle dem og la dem vokse, for så å finne nye hjem til dem, tjener fondene gode penger. Med en honorarstruktur der forvalter i hovedsak tjener godt først når kundene tjener godt.

Men Molnes har rett i noe. Som i alle andre bransjer er det bedrifter som klarer å levere gode resultater over tid, og bedrifter som ikke klarer det. Noen aktive eierfond er dyrere enn andre. Nøkkelen for de som vil gjøre gode fondsinvesteringer ligger i å evaluere og vurdere fond, strategi og team.

Dommedagsprofetien til Molnes om at private equitys storhetstid er over må nyanseres. Med et endret makrobilde er det naturlig å anta at det blir tøffere tider også for aktører i denne bransjen, men det vil fortsatt være mulig å tjene gode penger på PE også i fremtiden.

