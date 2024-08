Flatt på Oslo Børs  – Scatec ned etter nedgradering

Saken oppdateres

Ved lunsjtider mandag er Oslo Børs opp 0,07 prosent til 1.443,80 og det er omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 1.524 millioner kroner.

Kalkulatoren sender Avance Gas-kursen videre ned

Det John Fredriksen-dominerte gassrederiet Avance Gas steg nesten 10 prosent initielt etter meldingen om at de solgte sine gjenværende skip for over 11 milliarder. Oppturen varte imidlertid ikke lenge og etter at investorer og meglerhus hadde funnet frem kalkulatoren begynte kursen å falle.

– Prisingen er helt snål. Du skal ikke prise cash til premie, sa analytiker Kristoffer Barth Skeie i Arctic Securities til Finansavisen fredag, og mener Avance-aksjen er feilpriset.

Etter både fall torsdag og fredag fortsetter gassrederiet fallet, dagens fall er på 12,50 prosent til 131,60 kroner - ned fra intradag topp på over 191 kroner torsdag rett etter at handelen var i gang etter budet. BW LPG er ned 6,03 prosent ned til 159,00 kroner.

Scatec faller 3,71 prosent til 81,85 kroner, selskapet la frem tall på fredag hvor de fikk et voldsomt inntektsfall i andre kvartal, men EBITDA kom inn bedre enn ventet. SEB nedgraderer fra kjøp til hold og gjentar kursmålet på 86 kroner.

Höegh Autoliners går eks utbytte mandag på 7,18 kroner, i skivende stund handles aksjen ned vel 6,5 prosent som stilsvarer et kursfall på litt over 8 kroner.

Nykode Therapeutics fortsetter den siste månedens fall og er mandag ned 10,92 prosent til 10,28 kroner. Nedsalget fra en storeier har skapt frykt blant selskapets aksjonærer.

Ventura Offshore meldte mandag morgen at riggen «Catarina» startet 17. august en kontrakt med ENI Indonesia. Kontrakter har en varighet på rundt 300 dager til en verdi på omtrent 72 millioner dollar, og opsjoner kan forlenge til andre kvartal 2026. Aksjen er opp 2,15 prosent til 28,50 kroner.

Linseprodusenten PoLight er en av dagens foreløpige vinner opp rundt 18 prosent til 4,65 kroner.

Følger fredsforhandlinger i Midtøsten

Mye av fokuset i oljemarkedet om dagen er rettet mot forhandlingene mellom Israel og Hamas.

Oktober-kontrakten for Brent er ned 0,25 prosent mandag til 79,50 dollar, WTI-kontrakten er ned 0,13 prosent til 75,44 dollar.

Oljeprisen tynges også av bekymringer rundt etterspørselen fra verdens største oljeimportør, Kina.

– Volatiliteten vil på kort sikt sannsynligvis forbli høy ettersom markedene er på vakt for en potensiell respons fra Iran. Men den geopolitiske risikopremien avhenger av om det er en realisert innvirkning på balansen mellom etterspørsel og tilbud, sier investeringsstrateg i Standard Chartered, Han Zhong Liang, til Bloomberg News.

Equinor er mandag opp 0,41 prosent, Aker BP er ned 0,08 prosent og Vår Energi er ned 0,11 prosent.