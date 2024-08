Saken oppdateres

Handelen i både Avance Gas og BW LPG ble suspendert på Oslo Børs klokken 12.05 i påvente av meldinger fra selskapene.

Fem minutter senere kom meldingen: BW LPG og Andreas Sohmen-Pao kjøper 12 skip fra Avance Gas hvor John Fredriksen er desidert største eier med 76,7 prosent av aksjene. Klokken 12.30 ble handelen gjenopptatt. Markedet reagerte med å sende Avance Gas opp hele 8,3 prosent til 187,80 kroner fra start. Siden har oppgangen avtatt, og aksjen er nå ned under nivået før handelstoppen.

Summen er svimlende 1.050 millioner dollar, eller vel 11 milliarder norske kroner. Med dette har Fredriksen i løpet av 2024 solgt hele VLGC-flåten.

– Vi er glade for å kunne kunngjøre salget av vår VLGC-flåte på det vi anser som svært attraktive vilkår. Flåten til Avance Gas er i dag noe under skala, og vi har derfor funnet det mer attraktivt for våre aksjonærer å dra nytte av de relativt høye annenhåndsprisene og å selge hele flåten til BW LPG, sier adm. direktør i Avance, Øystein Kalleklev.

Transaksjonen finansieres gjennom utstedelse av 19,3 millioner nye BW LPG-aksjer til Avance Gas, et kontantvederlag på 585,4 millioner dollar og overføring av gjenværende gjeld på 132 millioner dollar knyttet til to salgs- og tilbakeleasingsfartøy.

235,4 millioner dollar av kontantvederlaget vil bli betalt fra BW LPGs tilgjengelige kontantressurser, og 350 millioner vil bli finansiert av et aksjonærlån fra BW Group, BW LPGs største aksjonær, heter det i meldingen.

Med oppkjøpet øker BW LPG flåten av store gasskip til 53 stykker.