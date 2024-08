Nye rekorder i VIX og blant trendfølgere

De fleste tapene fra starten av august er hentet inn igjen, og investorer er tilbake i en risk-on-stemning, skriver Michael Msika, Bloomberg Markets Live-reporter og strateg.

To rekorder for VIX

«Volatilitet har hukommelse,» skriver derivatstrateger i UBS, ledet av Maxwell Grinacoff. VIX-indeksen, som er den viktigste indikatoren for å måle forventet volatilitet i aksjer, satte nylig to rekorder: den raskeste 25-poengs økningen fra lave nivåer, men også den raskeste retraksjonen noensinne.

«I likhet med graden av oppgangen, ser det ut til at hastigheten på tilbakegangen har vært for rask historisk sett,» skriver Grinacoff.

Barclays-strateger mener at beroligende data om forbruk (detaljhandel) og sysselsetting (arbeidsledighetstall) presset volatiliteten tilbake til lave nivåer. Samtidig har inflasjonstall fra USA og Storbritannia bekreftet at risikopremien har avtatt, noe som baner vei for at Fed kan kutte renten og dempe frykten for en hard landing.

Rekordposisjonering for kvantefond

Trendfølgere (CTA), kvantitative fond, var posisjonert for et kraftig systematisk salg under børsuroen. Goldman Sachs hevdet at rundt 81 milliarder dollar av globale aksjer, med 24 milliarder i SPX (S&P 500), stod for salg.

Goldmans siste CTA-modeller viser at kvantefond nå vil kjøpe i alle scenarier, enten markedet utvikler seg negativt, flatt eller positivt.

I et flatt globalt aksjemarked vil fondene kjøpe 86,6 milliarder dollar, det høyeste Goldman-estimatet noensinne, samt den største svingningen fra salg til kjøp i historien.

I et positivt marked vil CTA kjøpe 89,7 milliarder, og 54,2 milliarder i et negativt marked.