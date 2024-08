Kraftig resultatfall for Stordalen-konsernet

Strawberry Holding er investeringsselskapet som eier virksomhetene til hotellgiganten Petter Stordalen.

Hovedsakelig inkluderer dette Strawberry Group, som eier hotellkjedene Clarion, Quality og Comfort i Norden.

Selskapet har også betydelige eierandeler i Ving og Hurtigruten, i tillegg til kommunikasjonsselskapet Storm.

Negativt resultat

Konsernet leverte et årsresultat etter skatt på minus 42,5 millioner kroner, ned fra hele 521,8 millioner kroner i 2022.

Resultatfallet kommer til tross for et inntektsshopp til 17,9 milliarder kroner – opp fra 15,2 milliarder kroner året før. Her er det hotelldriften som står for mesteparten av inntektene.

– Hotellselskapet Strawberry-Hotels har nå historiske resultater måned for måned. Jeg snakker om tall jeg aldri hadde trodd på selv før pandemien, sa Petter Stordalen til Finansavisen i juli.

Han har plassert hotelleiendommene ulike steder i konsernet. Noe ligger i Strawberry Fields og annet i Strawberry Forever

Strawberry Holdings bokførte samtidig finansinntekter på oppimot 209 millioner kroner for året som gikk. Det er markant ned fra 556 millioner i 2022.

I takt med omsetningen gikk også driftskostnadene gikk oppover sammenlignet med 2022, og beløp seg til totalt 17,2 milliarder kroner – omtrent 3 milliarder mer enn året før.

Den bokførte egenkapitalen for Stordalen-konsernet krympet betydelig ned til 962,3 millioner kroner, som var vesentlig lavere sammenlignet med 1,1 milliarder de hadde i 2022.

Konsernets bokførte gjeld økte til 8,8 milliarder kroner.