Hovedindeksen på Oslo Børs åpner opp på fredag. Etter drøyt to timers handel stiger indeksen 0,6 prosent til 1.440 poeng.

Prisen på oktoberkontrakten for et fat med nordsjøoljen Brent har siden midnatt steget 0,5 prosent, til 80,30 dollar pr. fat. Septemberkontrakten for et fat med WTI-oljen har steget 0,5 prosent siden midnatt, til 76,30 dollar fatet.

Den stabile oljeprisen skyldes at det settes spørsmålstegn rundt oljetilbudet i Midtøsten. Torsdag var fortsatt over halve Libyas oljeproduksjon – om lag 700.000 fat – fortsatt ute av drift. Ved flere havner har eksporten blitt stanset. Produksjonstapene fra Libya kan nå mellom 900.000 til 1 million fat pr. dag, og kan vare i flere uker, skriver CNBC.

I tillegg skal Irak ha produsert olje over kvoten avtalt i OPEC+, og tilbudet derfra ventes også å synke. Neste måned planlegges det å kutte produksjonen til mellom 3,85 og 3,9 millioner fat pr. dag.

Equinor stiger 0,1 prosent, Aker BP er opp 0,6 prosent, mens Vår Energi faller 0,4 prosent.

Bevegelser

John Fredriksen-dominerte Frontline gikk 188 millioner dollar i pluss i andre kvartal. Det er 43 svakere enn fjoråret. Resultatet var marginalt bedret fra årets første kvartal. Det kvartalsvise utbyttet kom likevel på 0,62 dollar (6,51 kroner), som er det samme som i første kvartal.

Frontline-aksjen gikk rett ned fra start og faller 1 prosent.

Da entreprenørselskapet AF Gruppen la frem tallene for andre kvartal rapporterte det et fall på bunnlinjen på over 90 prosent på et år. Inntektene kom på 7,7 milliarder og det ble gjort av- og nedskrivinger for 183 millioner kroner i løpet av kvartalet.

Aksjen faller 0,3 prosent.

På fredag slapp Ventura Offshore for første gang selskapstall, etter at det gikk på børs i juni. Ventura la frem tallene for første halvår, som viste inntekter på 58 millioner dollar og et resultat etter skatt på 8 millioner.

Aksjen stiger 0,2 prosent.

Mowi-aksjen handles eks. utbytte på 1,70 kroner pr. aksje i dag. Aksjen faller 0,2 prosent, men papirtapet er klokken 11 kun på 0,40 kroner.

Blant andre oppdrettsselskaper stiger Lerøy 0,4 prosent, Salmar faller 0,2 prosent og Austevoll stiger 1,3 prosent.

Oljeserviceselskap BW Offshore la også frem tall på fredag. Driftsinntektene var 151,9 millioner dollar i kvartalet, mot 168,6 millioner dollar, mens driftsresultat utgjorde 31,9 millioner dollar – ned fra 40,9 millioner i første kvartal.

BWO-aksjen faller 1 prosent.