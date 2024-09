Det er blandet stemning på børsene i Asia mandag morgen.

I Japan er Nikkei ned 0,30 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 0,26 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 0,62 prosent etter at de kinesiske innkjøpssjefenes forventningsindeks (PMI) for august ble offentliggjort i helgen. Den viste at PMI for industrien falt til et lavpunkt på seks måneder på 49,1. Det er en nedgang fra 49,4 i juli.

Hang Seng i Hongkong er ned 1,77 prosent. Den største taperen er ifølge CNBC eiendomsutvikleren New World Development, som nå stuper 13,4 prosent. Det skjer etter at selskapet guidet et tap på 2,6 milliarder dollar i 2024.

– Selv om refinansieringspolitikken for boliglån materialiserer seg, er det ikke en politikk for å gjenopplive boligmarkedet, fordi det ikke har noe å gjøre med de nye boligkravene. Den er dermed hovedsakelig en fordel for allerede eksisterende boligeiere, sier Kinas sjeføkonom, Haibin Zhu, til nettstedet, og påpeker at dette er en politikk for å støtte forbruk.

I Sør-Korea styrkes derimot Kospi 0,30 prosent. I India klatrer Nifty 50 0,30 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,01 prosent, og Straits Times i Singapore legger på seg 0,42 prosent.