Prisene på brukte Obos-bolig steg i Oslo 6,8 prosent fra juli til august. På landsbasis var de opp 6,5 prosent.

– Obos-prisene steg markant i august. Det var ventet en oppgang siden prisene pleier å stige i august. I tillegg må det store prishoppet ses i lys av at prisene falt overraskende mye i juli. Det to månedene må derfor ses i sammenheng, sier sjeføkonom i Obos, Sissel Monsvold, i en kommentar.

– Tallene for juli og august må tolkes med varsomhet. Tallene den siste måneden trekkes også noe opp av at det ble solgt en høyere andel ettromsleiligheter enn i juli og de har en høy kvadratmeterpris, påpeker hun.

Målt mot juni var prisene er prisene i Oslo opp 1,9 prosent, mens de på landsbasis har steget 2,5 prosent.

Kraftig oppgang

Hittil i år er Obos-prisene i hovedstaden opp 11,1 prosent.

– Prisene så langt i år har steget mye mer enn vi hadde regnet med - gitt de mange renteøkningene. Tallene for august viser at boligmarkedet ser ut til å holde god fart fortsatt, sier Monsvold.

De tolv siste månedene er Oslo-prisene opp 5,2 prosent, mens de på landsbasis har steget 6,6 prosent.

I august var snittprisen pr. kvadratmeter for en brukt Obos-bolig i Oslo på 82.668 kroner. For hele landet var kvadratmeterprisen i gjennomsnitt på 71.774 kroner.

– Boligprisene er ventet å følge normalt sesongmønster resten av året med nominelt prisfall, men vi venter nå at de vil falle mindre enn normalt. Vi tror prisene igjen vil skyte fart i 2025, særlig i pressområdene, sier sjeføkonomen.

Høy aktivitet i Oslo

Det ble i august solgt 15 prosent flere Obos-boliger enn på samme tid i fjor. Målt mot august-snittet de siste fem årene var oppgangen på 3 prosent.

Mosvold uttrykker nå bekymring for at det i Oslo kun ligger an til at det blir ferdigstilt 1.500 til 2.000 boliger de to neste årene, og mener tallet burde være på rundt 7.000.

– Hvis ikke nyboligsalget tar seg godt opp, vil den lave boligtilførselen også fortsette i 2027 og 2028. Det kan gi sterkt prispress i flere år, sier hun.

– Det er svært bekymringsfullt med tanke på de som skal inn på boligmarkedet for første gang. Vi mener regjeringen bør komme med tiltak som kan få i gang boligbyggingen både i form at mer penger til Husbanken og lettelser i utlånsforskriften. Vi venter også utålmodig på at regjeringen skal komme med lovendringer som åpner for økt tilbud av boliger med deleie, sier Mosvold.