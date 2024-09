Den kjente hegdefondforvalteren Cliff Asness i AQR mener at finansmarkedene i dag ikke er som de var før, ifølge Bloomberg.

I ny publisert forskning argumenterer han for noe han nylig ofte har gjort, at markedet har blitt mindre effisient i løpet av hans mer enn tre tiår lange karriere.

«Jeg tror markedene har blitt mindre effisient i løpet av de 34 årene», skriver Asness og fortsetter:

«Oppturene og nedturene vil bli større og vare lenger, noe som vil gi mer penger til de som kan holde ut på lang sikt, men samtidig også gjøre det vanskeligere fordi som er langsiktige».

Åpner nye muligheter

Hans hedgefond, AQR, prøver å skape meravkastning ved å høste ulike faktorpremier. Hvis Asness har rett i sin hypotese, kan det gi trøbbel for hans fond fordi det kan ta mye lengre tid før typen strategier AQR bruker gir resultater.

Forvalteren mener det mindre effektive markedet kommer av investeringer i indeksfond, unormale lave renter og sosiale medier.

Han mener investorer burde følge rådene fra meme-investorer som han gir skylden for mye av det mindre effektive markedet eller at man bør være veldig langsiktige i sin investeringsstrategi.

I tillegg oppfordrer han til at man bør lære av historisk markedsatferd, følge med på endringer i verdsettelsen til selskaper og se det store bildet.

Selv om Asness mener mindre effektive markeder kan være negativt for hans fond, åpner det muligheter for nye tilnærminger. Han trekker frem maskinlæring og adaptive modeller som endrer faktorallokeringer over tid. Fondet lar stadig maskiner ta flere og flere beslutninger, sier han til Bloomberg.