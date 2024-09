Vanskelig å fastslå hvor gassen kommer fra

Den europeiske unionens gassforsyninger kan neste år inneholde innblandet gass fra Russland. Dette kan gi Moskva en omvei når den nåværende transittavtalen utløper, sa en kandidat som er forventet å lede blokkens energipolitikk, det skriver Bloomberg fredag.

Europa har forsøkt å gjøre seg uavhengig av russisk gass, men flere østlige stater mottar fortsatt gass gjennom en rørledning som krysser Ukraina. Denne avtalen utløper i slutten av året, noe som potensielt kan redusere importen til land som Østerrike og Slovakia med rundt 15 milliarder kubikkmeter med forsyning.

Et alternativ som har blitt diskutert, er at europeiske selskaper kjøper og injiserer drivstoff fra Aserbajdsjan. Risikoen, ifølge den tsjekkiske energiministeren Jozef Sikela, er at selv om slik gass ser ut til å være ikke-russisk, vil det være vanskelig å fastslå hvor gassen egentlig kommer fra.

«I tilfelle gasstransitten fra Russland via Ukraina stanses, må en erstattende forsyning finnes,» sa Sikela i et brev til den nåværende EU-energikommissæren Kadri Simson.

«Vi må unngå en situasjon der vi kjøper gass som formelt sett ikke er russisk, men som kan ha blitt byttet ut med russisk gass underveis, noe som undergraver våre anstrengelser for å redusere avhengigheten av russiske forsyninger,» fortsatte han.