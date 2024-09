Fra aksjefall til gode kjøp?

Gjestekommentar: Henrik Sommerfelt, Head of Scandinavia, CMC Markets

Henrik Sommerfelt, CMC Markets. Foto: CMC Markets

Aksjer i Nvidia for 297 milliarder dollar ble solgt i starten av september, og det utløste kursfall på børsene i USA, Asia og Europa. Amerikanske myndigheter undersøker selskapet for mulig brudd på konkurranselovgivningen. Investorene, som i forveien var temmelig lunkne over det flotte regnskapet Nvidia nylig avleverte, løp mot utgangsdøren.

Kinas økonomi, som lenge har vært en viktig motor i verdensøkonomien, viser tegn til svakhet

Kjøpsmuligheter

Men på veien ut svingdøren, møtte de kjøperne. De som ser verdien i fallende aksjekurser og handler når frykten stiger. For når en aksje selges, er det en kjøper i den andre enden. Kanskje er det deg? Og hvis du er på jakt etter gode kjøp, kan det være smart å være våken nå i et tradingperspektiv. Det er stor nervøsitet i markedene, og panikken brer seg bare et nøkkeltall er marginalt dårligere enn forventet.

Dette skjedde blant annet da de såkalte ISM PMI-tallene fra USA, som i korte trekk er et mål på tempoet i økonomien blant produksjonsbedriftene, landet litt lavere enn ventet. Sammen med den litt skuffende amerikanske jobbrapporten for juli, ble tvilen sådd omkring styrken på den amerikanske økonomien. Jobbrapporten for august viste også et lavere antall nye jobber enn markedet forventet. Markedet forventer fortsatt en rentenedsettelse den 18. september, og det er cirka 50/50 blant analytikerne om renten blir senket med 0,5 prosentpoeng eller kun 0,25.

Proteksjonisme skaper bekymring

En av de største bekymringene blant investorer akkurat nå er økt proteksjonisme, særlig mellom USA og Kina. De to økonomiske stormaktene, og Europa, har den siste tiden innført nye handelshindringer, noe som legger press på global handel og skaper usikkerhet for eksportorienterte selskaper. Kinas økonomi som lenge har vært en viktig motor i verdensøkonomien, viser tegn til svakhet. Etterspørselen i Kina har vært svakere enn ventet, noe som påvirker alt fra råvarepriser til salget av luksusvarer. Dette har rammet selskaper med stor eksponering mot Kina, og frykten er at nedgangen kan forsterkes.