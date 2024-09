JP Morgan stupte over 5 prosent på Wall Street tirsdag etter advarselen fra driftsdirektør Daniel Pinto om at forventningene til rentenettoen og kostnadene i 2025 er for optimistiske.

– Rundt 90 milliarder dollar i rentenetto er ikke veldig fornuftig, ettersom Federal Reserve vil kutte renten. Jeg tror dette tallet blir lavere, sa han ifølge CNBC under Barclays Global Financial Services-konferansen på Sheraton Times Square i New York – dog uten å spesifisere tallet nærmere.

På en annen konferanse i New York, hos Council of Institutional Investors i Brooklyn, uttrykte JP Morgans øverste sjef, Jamie Dimon, bekymring for at amerikansk økonomi fortsatt opplever prispress.

– Jeg vil si det verste utfallet er stagflasjon – resesjon, høyere inflasjon. Og forresten: jeg vil ikke utelukke dette utfallet, sa han ifølge nettstedet.

Frykter prispress

Dimons uttalelser kommer samtidig som investorer har vendt oppmerksomheten mot svakere vekst, samt tegn til at inflasjonen dabber av og nærmer seg Feds inflasjonsmål på 2 prosent.

JP Morgan-sjefen frykter inflasjonsdrivende krefter som høyere budsjettunderskudd og økte investeringer i infrastruktur vil fortsette å legge press på en økonomi som stadig sliter med effekten av høyere renter.

– Disse driver inflasjonen, i bunn og grunn de neste par årene. Det er derfor vanskelig å se på dette og si at amerikansk økonomi er ute av trøbbel. Jeg tror ikke det, fortsatte Dimon ifølge CNBC.

Dette er ikke første gang JP Morgan-sjefen advarer om USAs utsikter. I august anslo han sjansen for en myk landing var 35-40 prosent, og antydet at en resesjon var det mest sannsynlige utfallet.

Nye prissignaler

Investorene vil få nye signaler om prispresset i amerikansk økonomi denne uken. Senere i dag kommer tall for konsumprisene i august, mens produsentprisene slippes i morgen torsdag.

Konsensus for konsumprisene peker ifølge Trading Economics mot 2,6 prosent oppgang på årsbasis og 0,2 prosent oppgang fra juli til august. Juli-inflasjonen var 2,9 prosent på årsbasis.

Kjerneinflasjonen ventes til 3,2 prosent på årsbasis og 0,2 prosent på månedsbasis. Begge deler vil i så fall være uendret fra juli.