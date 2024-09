– Ideologiske strømninger truer den økonomiske utviklingen

I Kina har myndighetene ønsket seg en stadig mer nasjonalistisk kommunisme som befolkningen må indoktrineres i. Vestlig litteratur, filosofi og idealer sees på som forræderske tanker som ungdom må unngå å lære for mye om. Toppledelsen i Politbyrået er klar over at dette kan gå ut over den økonomiske veksten, men er tydelig på at slike forsakelser er nødvendige for å bevare kommunistpartiets posisjon som den enerådende politiske makt i landet. Xi Jinping er villig til å akseptere lavere økonomisk vekst som en kostnad for å gjøre Kina mer kommunistisk. Et kommunistregime som også setter av store ressurser i forberedelser på en mulig angrepskrig i Taiwan-stredet.

I USA er det også ideologiske strømninger som truer den økonomiske utvikling. Mye skrives om den konservative Project 2025, og dens forherligelse av et kristent, patriarkalsk samfunn med sterke innskrenkninger i kvinners rettigheter til å ta abort. Verre, sett med en økonoms øyne, er ønsket om å kaste ut ulovlige innvandrere som ofte tar de tøffeste og lavest betalte jobber i næringslivet. Trumps forkjærlighet for å bruke tariffer til å finansiere statsbudsjettet vil trolig også ha sterke negative effekter på amerikansk økonomi. Dette er trumpianerne fullt klar over, men de er villige til å akseptere de negative sjokk for økonomien som måtte komme.

Tilsvarende trekk også i Norge

Også her hjemme er politikere villige til å ta sterke avvik fra økonomisk effektivitet. Selv om det er skrikende mangel på ansatte i barnehagene, ønsker de fleste politikere å kaste ut au-pairer og holde bruk av midlertidig utenlandsk arbeidskraft på et minimum. Prognoser om store tap hindrer ikke politikere i å støtte stadig nye næringslivsprosjekter. Den nasjonale transportplan (NTP) er bare en sekk av mer eller mindre fornuftige prosjekter med en samlet negativ nåverdi på 144 milliarder kroner.

Så enten en ser på forhold hjemme eller ute, er vi inne i en tidsånd hvor økonomisk effektivitet ser ut til å måtte vike for andre hensyn. Kina kan reagere på intern krise ved å gå til krig, Trump kan (hvis han blir president) øke tariffene enda mer hvis den første dose viser seg å være mislykket. Og en norsk befolkning som blir stadig mer engstelig, kan forsøke å skjerme sine underskuddsbedrifter og holde utlendinger ute ved neste særnorske konjunkturnedgang.

Akkurat hvordan vi havnet her er ikke så godt å si, men et fellestrekk overalt er at “vanlige mennesker” er skuffet over sine politiske ledere og er villige til å gi ekstremister med sterk ideologisk forankring sjansen til å styre deres samfunn. Motgiften må være at liberale sjeler setter alle kluter til for å bedre hvermansens levestandard, slik at velgerne ikke søker ideologisk drevet samfunnsutvikling.

Hesten min denne lørdag på Bjerkebanen, som var bankers takket være gode resultater i tidligere løp, slo om i galopp, noe som gjorde at den ble disket og ikke kom i mål. Heller ikke investorer kan regne med at hevdvunne strategier fører frem i en stadig mer ideologisk verden. I en verden hvor ideologene har tatt kontrollen, risikerer vi at den økonomiske politikken kan forbli irrasjonell selv i økonomiske nedgangstider.