Spår stor oppside i fire europeiske aksjer

Goldman Sachs har troen på britiske aksjer for å diversifisere porteføljen etter at aksjer notert i London viste motstandskraft under markedskorreksjonen i begynnelsen av august, det skriver CNBC.

Mens S&P 500 falt med 5,85 prosent i løpet av den første uken i august, presterte FTSE 100 bedre ved å kun falle 2,4 prosent. Indeksen inkluderer de 100 største selskapene i London.

Rolls Royce

Aksjene til motorprodusenten har hatt en pen oppgang med mer enn 365 prosent siden begynnelsen av 2023. Da ble Tufan Erginbilgic utnevnt som administrerende direktør for å lede en omstilling i selskapet.

Goldman spår en oppside på 33 prosent.

BT Group

BT Group er en annen aksje som Wall-Street banken har troen på. BT Group er et stort telekomselskap og Goldman ser kjøpsmuligheter etter at en deregulering av fibernett i Storbritania kan bidra til inntjeningsvekst. Banken ser en dobling i aksjen og tror at det er lyse utsikter for god kontantstrøm i selskapet.

SSE

SSE er et energiselskap som er godt posisjonert til å dra nytte av økte investeringer i strømnett i Storbritania, ifølge Goldman Sachs. Selskapet eier kraftverk i tillegg til distribusjonsnettverk i landet. Strømforbruket forventes også å øke kraftig på grunn av vekst i elbiler og datasenter som bruker AI-databrikker. Aksjen spås opp 25 prosent.

London Stock Exchange Group

Til slutt spås det oppside i LSEG som Goldman Sachs mener har et stort vekstpotensial knyttet til AI. LSEG eier Refinitiv, en konkurrent til Bloomberg, som har inngått et samarbeid med Microsoft for å integrere AI i sine produkter.

Selskapet spås opp 17 prosent.

Investeringsbanken uttalte at de var i starten av en periode med god vekst i inntjeningen. Dette er støttet av økt markedsandel og ekspansjon inn i nye markeder kommer det frem.