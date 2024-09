Sveitsisk teknologiselskap vurderer oppkjøp av Crayon

Apax Partners har dukket opp som den ledende budgiveren for SoftwareOne. En del av selskapets nøkkelaksjonærer har nå diskutert muligheter som vil tillate dem å kjøpe opp både SoftwareOne og Crayon og slå de to sammen, det skriver Bloomberg.

Crayon-aksjonærene har opplevd en fin kursutvikling på Oslo Børs hvor aksjen er opp med 32 prosent hittil i år. I samme periode har SoftwareOnes aksjer falt med 6 prosent i Sveits. Crayon er verdsatt til 10 milliarder kroner, mens SoftwareOne har en markedsverdi på over 30.

Ifølge Bloomberg pågår samtalene fortsatt, og det er ingen sikkerhet for at det vil resultere i en avtale, ifølge kildene.

SoftwareOne uttalte i forrige måned at de er i samtaler med flere parter rundt et potensielt salg, og at diskusjonene gjør fremgang.