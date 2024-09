Verdien på Berkshire Hathaway rakk akkurat å bikke 1 billion dollar, før børsrallyet stoppet opp. Berkshire ble det åttende amerikanske selskapet som noen gang oppnådde den bragden, men i stedet for å fortsette ferden oppover etter milepælen, har verdien til konglomeratet falt 8 sammenhengende børsdager. Noe som har gitt selskapet den lengste tapsrekken 15 år, skriver MarketWatch.

Dumpet Berkshire-aksjer

Ekstra bensin på bålet kom det i forrige uke da det ble kjent at en av toppsjefene i Berkshire, Ajit Jain, hadde solgt 200 A-aksjer til en gjennomsnittspris på 695.417,65 dollar, tilsvarende139 millioner dollar.

Det finnes mange grunnen til at ledere selger aksjer, men det er likevel en kjennsgjerning at når ledere selger aksjer, er de klar over hvilke signaler de kan sende ut.

Med aksjesalget mer enn halverte Jain sin beholdning i selskapet, selv om han fortsatt sitter på 166 klasse A-aksjer gjennom en kombinasjon av direkte og indirekte eierskap, i tillegg til klasse B-beholdningen.

Etter et fall på 0,5 prosent på fredag har Berkshires A-aksje falt 6,2 prosent de seneste åtte børsdagene. Til tross for at selskapet ikke har hatt en lengre tapsrekke siden juni 2009 (rekken endte 23. juni), har selskapet hatt perioder hvor de har hatt en større fall i markedsverdien. Blant annet i september 2022, da tapte aksjen seg 6,4 prosent i løpet av åtte dager, men ikke alle dagene viste nedgang.

Solgt aksjer for 98 mrd.

Berkshire har gjort grep den siste tiden, og har solgt store andeler i både Apple og Bank of America.

Til sammen har selskapet solgt aksjer for 98 milliarder dollar i år, mens selskapet bare har kjøpt for 4 milliarder. Dette har bidratt til at kontantbeholdningen var på 277 milliarder dollar ved utgangen av juni.

Ifølge MarketWatch har selskapet fortsatt med aksjesalgene i andre halvår, og dette skyldes delvis bekymringer for fremtidige høyere skattesatser, sa investormogulen Warren Buffett på selskapets årsmøte.