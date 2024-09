En direktør hos BNP Paribas i London anklages for å ha beordret bonuskutt for kvinnelige ansatte, for så å fordele pengene likt på mannlige ansatte. Anklagene går frem av dokumenter forberedt for en arbeidsrett i forrige uke, skriver Bloomberg.

Bak søksmålet står Stacey Macken, en tidligere produktsjef på meglerbordet. Hun hevder at Frederic Zorzi, nå global sjef for primærmarkeder (utstedelse av nye aksjer og obligasjoner), ga beskjed om å kutte 2019-bonusene til de kvinnelige ansatte i sin avdeling med 60 prosent og altså fordele dette på deres mannlige kolleger.

Vant forrige gang

Dette er ifølge nyhetsbyrået andre gang Macken går til sak mot banken. I 2019 fikk hun utbetalt 2 millioner pund i erstatning etter at retten fant bevis for at hun ble betalt langt dårligere enn sine mannlige kolleger – og i tillegg ble kjønnsdiskriminert ved at hun eksempelvis fikk en heksehatt plassert på pulten.

Samtidig ble Macken den første personen noensinne som tvang en stor finansiell institusjon bank til gjøre en likelønnsrevisjon, som for øvrig ble publisert i september 2022.

Macken var ikke selv vitne til Zorzi-episoden, og baserer sitt nye søksmål på uttalelser fra to ikke navngitte kvinnelige ansatte.

– Dette er ikke en person som gikk ut og feiret fordi hun vant. Hun har måttet fortsette å kjempe, sa Mackens advokat ifølge Bloomberg i retten.

Banken avviser alt

BNP Paribas har i en uttalelse skrevet at påstandene «fullt ut ble undersøkt» da de først ble reist, og la til at «ingen feil ble funnet og derfor ingen disiplinærprosess fulgt.» Macken beskriver derimot bankens undersøkelse som en «skinnprosess» som bidro til å trekke ut saken i mange år etter at hun først varslet.

BNPs advokater ba ifølge nyhetsbyrået torsdag retten om å avvise alle Mackens diskrimineringsanklager, og viste til at noen av kravene er foreldet.

Som en del av det tidligere søksmålet er Macken ifølge nyhetsbyrået berettiget til fremtidig lønn på 177.000 pund i året frem til pensjonsalder fordi hun ble sykmeldt grunnet helseproblemer. Macken kjemper også for å få økt lønnen i takt med inflasjonen, og hevder en 5 prosents grense er diskriminerende.

Mackens advokater har ifølge Bloomberg estimert at hennes nye krav vil kunne gi 3,8 millioner pund i total erstatning, bestående av tapt lønn, ferie og pensjon, samt erstatning for tort og svie.