Børsfall i Tokyo og Shanghai – venter i spenning på rentedom

Investorene venter nå i spenning på rentedommen fra den amerikanske sentralbanken som kommer i kveld. Etter alt å dømme vil det bli det første rentekuttet i USA siden mars 2020, men det er fortsatt stor usikkerhet om Fed senker renten med 25 eller 50 basispunkter.

I Japan faller Nikkei marginale 0,03 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 0,30 prosent.

Ferske nøkkeltall viser at den japanske handelsbalansen i august viste et underskudd på 695 milliarder yen, mot et ventet underskudd på 1.380 milliarder yen.

Eksporten i landet steg 5,6 prosent, mot forventninger på 10 prosent. Importen vokste 2,3 prosent, noe som er betydelig lavere enn forventningene på 13,4 prosent.

I Kina er det duket for ukens første handelsdag, og Shanghai Composite er ned 0,05 prosent.

Børsene i Hongkong og Sør-Korea er onsdag stengt som følge av helligdager. Sistnevnte for tredje dag på rad.

Ellers i Asia styrkes Nifty 50 i India 0,04 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,10 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,06 prosent.