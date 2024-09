Shanghai Composite i Kina stiger tirsdag morgen 2,38 prosent, mens CSI 300-indeksen er opp 2,40 prosent. Hang Seng i Hongkong styrkes 3,28 prosent.

Oppgangen kommer etter at Peoples Bank of China (POBC) i natt avholdt en pressekonferanse hvor det ble annonsert en rekke pengepolitiske lettelser.

Den kinesiske sentralbanken vil ifølge CNBC blant annet kutte bankenes reservekrav med 50 basispunkter, noe som vil tilføre 1.000 milliarder yuan i likviditet. POBC kunngjorde også at de kutter den syvdagers omvendte reporenten fra 1,7 til 1,5 prosent.

I tillegg uttalte sentralbanksjef Pan Gongsheng at myndighetene kan kutte referanserenten (LPR) med 0,2 til 0,25 prosentpoeng, men uten å spesifisere om han snakket om den ettårige eller femårige renten. I dag står ettårig LPR i 3,35 prosent, mens den femårige er på 3,85 prosent.

– Et stort smell

Det skal ifølge TDN Direkt også opprettes nye pengepolitiske verktøy for å støtte en stabil utvikling i aksjemarkedet, hvor fond og meglere får mulighet til å bruke likviditet fra PBOC til å kjøpe aksjer. Minst 500 milliarder yuan kan brukes til dette.

– Et stort smell for å øke investortilliten til markedet, er Kina-strateg i Bank of America, Winnie Wu, sin beskrivelse av tiltakene fra den kinesiske sentralbanken.

På kort sikt har storbanken nå et positivt syn på sektorer som bank og forsikring, men Wu påpeker at det vil ta lenger tid å gjenopprettet innenlands forbruk.

Uendret rente

Ellers i Asia er Tokyo-børsen igjen åpen etter å ha vært stengt mandag. Nikkei klatrer 0,79 prosent, mens den bredere Topix-indeksen stiger 0,75 prosent.

Kospi i Sør-Korea styrkes 0,16 prosent, Nifty 50 i India legger på seg 0,08 prosent, mens Straits Times i Singapore faller tilbake marginale 0,02 prosent.

I Australia er S&P/ASX 200-indeksen ned 0,21 prosent. Den australske sentralbanken holder tirsdag styringsrenten i landet uendret på 4,35 prosent. Det var akkurat som økonomenes forventninger.