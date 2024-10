Rentekutt løfter børsene i Shanghai og Hongkong

De kinesiske børsene fortsetter opp, etter at sentralbanken natt til tirsdag la frem en gigantpakke med pengepolitiske lettelser.

Blant annet ble bankenes reservekrav og egenkapitalkravene for boliglån redusert. I tillegg har Peoples Bank of China (PBOC) onsdag kuttet den ettårige mellomlange lånefasilteten (MLF) fra 2,30 til 2,00 prosent. Det er det andre MLF-kuttet på tre måneder, etter at PNOC senket renten fra 2,50 til 2,30 prosent i slutten av juli.

Shanghai Composite klatrer nå 1,73 prosent, mens CSI 300-indeksen er opp 2,13 prosent. Hang Seng i Hongkong er opp 2,01 prosent.

Sistnevnte hadde i går den sterkeste børsdagen på syv måneder, mens det er et år siden CSI 300-indeksen har steget like mye som den gjorde tirsdag.

Ellers i Asia stiger Nikkei i Japan 0,24 prosent, mens den bredere Topix-indeksen derimot faller marginale 0,05 prosent.

Kospi i Sør-Korea går tilbake 0,04 prosent, Nifty 50 i India er uendret, og Straits Times i Singapore svekkes 0,64 prosent.

I Australia er S&P/ASX 200-indeksen ned 0,02 prosent, etter at det i dag ble sluppet ferske inflasjonstall i landet.

Konsumprisindeksen viste en økning på 2,7 prosent på årsbasis i august. Det er i tråd med økonomenes forventninger, og en demping sammenlignet med 3,5 prosent i juli.